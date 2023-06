Alfredo Adame arremetió en contra de Televisa por haberlo vetado

Alfredo Adame, quien renunció a Televisa desde hace casi seis años, asegura que en su momento lo llamaron, pero sólo fue para hacerle creer que lo tenían contemplado para un proyecto cuando en realidad el objetivo era evitar que se integrará a Telemundo en la producción de “La Casa de los Famosos”.

“Desde hace mucho, me vetaron. El día que les renuncie, me vetaron y luego me volvieron a llamar. Creo que fueron distractores para que no entrara a ‘La Casa de los Famosos’ de la otra empresa“, mencionó durante un encuentro con algunos medios de comunicación que cubrían la inauguración de un restaurante en la Ciudad de México y al cual también fue invitado.

El actor de 64 años calificó como un grave error de la televisora mexicana no haber aprovechado su conexión con el público y por ello la tachó de malagradecida.

“Soy el rey de los ratings. Creo que se amarraron la soga ellos mismos, se pegaron un tiro en el pie. Lo único que hago es competir lealmente. Es una empresa malagradecida. Al que les metió más rating, lo desechan así porque sí”, enfatizó.

Adame puso como ejemplo de su talento haber generado más de 13 millones de votos al ganar la final del reality show “Soy Famoso, Sácame de Aquí”.

“Nunca nadie había ganado con más de votos. La señora Sandra Smester bajó al foro a felicitarme. Estuve en ‘La Mesa Caliente de Telemundo’, ¡Tremendo exitazo! Luego, me invitaron al Gran Premio de Miami. Estoy amarrado hasta el próximo año”, mencionó.

El controversial galán de la pantalla chica incluso se atrevió a mencionar que después de renunciar a Televisa sus ingresos se han quintuplicado.

“A partir de que dejé de trabajar con esa empresa, empecé a ganar cinco veces más dinero. Todo lo dono a fundaciones, mi problema no es el económico”, recalcó.

La realidad es que, al dejar las filas de Televisa, Alfredo Adame se transformó en un personaje muy violento, pues constantemente se la pasa lidiándose a golpes con quien se le viene en gana.

