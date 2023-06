Karla Souza reveló el precio que pagó por haber denunciado ser víctima de violencia de género

Hace poco más de cuatro años, la actriz Karla Souza reveló durante una entrevista haber sufrido abuso sexual por parte de un productor con quien trabajó.

Aunque nunca mencionó ningún nombre, en cuestión de horas Televisa dio a conocer la ruptura de sus relaciones laborales con el cineasta Gustavo Loza.

Desde entonces, a la presunta víctima se le fueron cerrando las puertas de trabajo en México y por ello decidió mudarse a Los Angeles, California, donde actualmente reside.

“Llevo 10 años con la temática de violencia de género, porque es algo que viví, donde una de cada tres mujeres sufre de violencia en México. Hay muchas historias y formas de contarlas. También necesitamos a los hombres para contar esas historias contundentes para debatir y cambiar legislaciones. Para mí, hablar de haber sido víctima de abuso sexual en mi carrera, generó cuatro años de recibir ataques digitales, físicos, perder amigos, ser cancelada y perder todas las marcas, porque nadie quería ensuciarse con ese tema“, señaló Karla al participar en el panel “Nosotras en el cine”, evento que se llevó a cabo como parte de las actividades del Festival Internacional de Cine, el cual se celebra en Guadalajara, Jalisco.

Después de su desagradable experiencia, la actriz de 37 años les aconsejó cuidarse a las jóvenes que recién inician sus carreras, pero sobre todo asesorarse con otras mujeres con más trayectoria en la industria del entretenimiento.

“No entren solas a un proceso de casting, pregunten cuántos están cobrando las otras personas, manden mensaje a alguien que sepa. Por ejemplo, cuando me fui a Los Ángeles no conocía a Ana de la Reguera y le mandé un mensaje por Instagram, después se sentó conmigo para decirme qué hacer”, indicó.

Asimismo, Souza hizo hincapié en el consejo de otra colega, quien en su momento le dejó en claro que, al negociar temas laborales, debía aprender a no dejarse menospreciar y en ese sentido ella ahora tiene muy claro nunca permitir que se refieran a su persona en diminutivo.

“Que no me digan Karlita, prefiero me digan Karla”, enfatizó.

De esta manera, trascendió que la actriz mexicana trabaja en un nuevo proyecto cinematográfico que girará en torno al trabajo doméstico realizado por millones de mujeres en el mundo.

También te puede interesar: