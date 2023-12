El millonario aspirante republicano Vivek Ramaswamy promete dar la sorpresa en las primarias de Iowa

Vivek Ramaswamy, aspirante a la candidatura republicana, descalifica los resultados de las encuestas y promete dar una sorpresa en los resultados de las primarias a celebrarse en Iowa durante los primeros días de enero.

De acuerdo con la mayoría de las encuestas, el empresario quien está costeando su campaña política de su propio bolsillo actualmente se disputa el cuarto lugar con Chris Christie, esto en cuanto al apoyo de los republicanos inscritos en el padrón electoral a nivel nacional.

Sin embargo, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, el aspirante de 38 años se atrevió a negar la veracidad de los datos.

“La historia nos enseña que la posición de las encuestas a principios de diciembre no es necesariamente un buen predictor de dónde terminarán las cosas en última instancia. Y creo que nos espera un shock que se producirá en los próximos meses.

Muchas de las personas que vienen a nuestros eventos y me apoyan no están encuestadas. Así que creo que las cifras de las encuestas están muy fuera de lugar. Hay muchas personas que son libertarios, independientes, jóvenes, que no están en esas encuestas”, expresó.

Vivek Ramaswamy apunta que en las encuestas no aparecen muchos de quienes acuden a sus mítines. (Scott Olson / Getty Images)

De hecho, Ramaswamy destacó que las cifras que maneja su equipo de campaña sugieren un fuerte apoyo en Iowa, estado donde espera dar una sorpresa durante las primarias.

“Estoy realizando más eventos en Iowa en este momento que cualquier otro candidato. Creo que vamos a lograrlo. Vamos a destrozar las expectativas y eso nos impulsará hacia la siguiente fase de esta carrera“, enfatizó.

El ascenso de la campaña de Ramaswamy resultó significativo hasta principios del verano al grado de ubicarlo con posibilidad de alcanzar a Ron DeSantis en la segunda posición en cuanto a respaldo republicano. No obstante, durante el segundo y tercer debate entre aspirantes republicanos su fortaleza se vino abajo al ser exhibido por contrincantes como Nikki Haley y Chris Christie.

A pesar de ello, el multimillonario de Cincinnati se aferra a la idea de que en la carrera para elegir al candidato republicano sólo existen Donald Trump y él.

“Hay dos candidatos de Estados Unidos en esta carrera. Somos Donald Trump y yo. Todos los demás provienen de una visión neoliberal de la vieja escuela, conservadurismo que está obsoleto desde hace mucho tiempo, y ahí no es donde está nuestro partido o nuestra base”, reitera constantemente en los eventos donde se presenta.

