“Se salió y no avisó”: El día en que la mamá del Chapo Guzmán habló en entrevista sobre la fuga de su hijo

El pasado fin de semana se reportó la muerte de Consuelo Loera, madre del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien purga una sentencia en una prisión estadounidense.

La mujer, quien falleció a los 94 años luego de permanecer algunas semanas en un hospital de Culiacán, Sinaloa, concedió en el pasado algunas entrevistas a medios internacionales, a los que abrió las puertas de su casa para hablar sobre la vida de su hijo antes de convertirse en un peligroso criminal.

En uno de estos encuentros habló para las cámaras de Frontline, en donde detalló que, desde muy niño, a Guzmán Loera le gustaba jugar con billetes de juguete los cuales apilaba cuidadosamente.

“Recuerdo que tenía una gran cantidad de billetitos, pequeños papelitos de 50 y 5 pesos, le gustaba contarlos y juntarlos en pequeños montones. Él me decía: ‘Mamá, guárdalos para mí”, recordó.

“Él no mató a nadie para salir”

Pero no solo eso, pues en dicha entrevista que fue filmada como parte del documental “El Señor de las Drogas: La leyenda de El Chapo Guzmán”, Consuelo se refirió a la primera fuga de su hijo de una prisión de máxima seguridad en México.

“Él [el Chapo] es el blanco que tiene el gobierno. Están muy ofendidos con él porque se salió y no les avisó. Esa es la ofensa, pero él no mató a nadie para salir, no forzó puertas, no trató mal a nadie. Están muy ofendidos por eso”, indicó.

De esta manera, la entrevistada habló sobre la fuga que el Chapo protagonizó de la prisión conocida como Puente Grande en 2001, la cual se habría logrado gracias a la red de corrupción que el entonces líder del Cártel de Sinaloa formó desde el interior del penal ubicado en el estado de Jalisco.

Cabe mencionar que el documental “El Señor de las Drogas: La leyenda de El Chapo Guzmán” fue dirigido por los cineastas Angus Macqueen y Guillermo Galdós, el cual recopiló declaraciones de los allegados al capo sinaloense, entre los que destacó su propia madre.

Sigue leyendo:

– AMLO manifiesta su “respeto” a la familia de “El Chapo” Guzmán por el fallecimiento de la madre del narcotraficante.

– “No tengo nada de qué avergonzarme”: López Obrador recordó su encuentro con la mamá del Chapo.