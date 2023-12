Bradley Cooper deslumbra en la alfombra roja con su hija en “Maestro”

Bradley Cooper, actor de 48 años y director de la película “Maestro”, protagonizó un momento especial al caminar orgulloso por la alfombra roja del Museo de la Academia de Cine de Los Ángeles. En esta ocasión, su acompañante no fue una pareja romántica, sino su hija Lea De Seine Shayk, fruto de su relación pasada con Irina Shayk.

“Maestro” es una película dramática biográfica estadounidense dirigida por Cooper y producida por Martin Scorsese, Steven Spielberg, Todd Phillips, y el propio Cooper, quien también coescribió el guion con Josh Singer. La proyección especial de la cinta contó con la presencia de importantes figuras como Carey Mulligan y Lady Gaga. Cooper, junto a su hija, compartió la alfombra roja en un gesto que no pasó desapercibido, generando comentarios entre colegas y asistentes.

Cabe destacar que Bradley Cooper, tras su separación de Irina Shayk en junio de 2019, ha sido objeto de especulaciones sobre su vida amorosa. Aunque se rumoró un posible romance con Lady Gaga después de su colaboración en “A Star is Born” (2018), esto nunca se concretó. Recientemente, surgieron imágenes de Cooper junto a Jennifer Garner en una playa, alimentando nuevamente los rumores de un posible vínculo romántico.

Las fotografías, publicadas por TMZ en agosto, mostraron a Cooper y Garner compartiendo momentos en la playa junto a una niña, identificada como Lea De Seine, la hija del actor. Durante el evento de “Maestro”, la pequeña de seis años lució un vestido con estampado animal, zapatos planos dorados y un bolso rojo, mientras que Cooper posó sonriente con un traje azul oscuro.

A pesar de las especulaciones amorosas, la relación entre Bradley Cooper e Irina Shayk parece ser cordial, ya que la modelo de 37 años compartió en sus redes sociales el póster de la nueva película dirigida por Cooper.

Christian Bale y Bradley Cooper se reunirán en la adaptación de “Best of Enemies”

Christian Bale y Bradley Cooper, quienes previamente colaboraron en “La gran estafa americana”, podrían unir fuerzas nuevamente para protagonizar “Best of Enemies”. Esta nueva película, dirigida por Cooper y escrita por Eric Warren, guionista de su proyecto anterior, está basada en el libro “Best of Enemies: The Last Great Spy Story of the Cold War” de Gus Russo y Eric Dezenhall, lanzado en 2018 con aclamación crítica y éxito de ventas.

Según Jeff Sneider, experto en noticias cinematográficas, la producción de “Best of Enemies” está en marcha, y se espera que la película sea adquirida por plataformas de streaming como Apple TV+ o Netflix en el futuro cercano, aunque aún no hay confirmación al respecto.

La trama de la película, situada en 1978 durante los últimos días de la Guerra Fría, se centra en Jack Platt, un inconformista de la CIA, y Gennady Vasilenko, agente del KGB. Encomendados a traicionar a sus respectivos países, estos hombres desafían las expectativas y, en lugar de convertirse en traidores, forjan una amistad única.

La historia, repleta de traiciones, malentendidos cómicos, burocracia absurda, y la participación de la mafia rusa, revela cómo Platt y Vasilenko se convierten en figuras clave detrás de algunos de los casos de espionaje más destacados del siglo XX.

“Best of Enemies” explora eventos cruciales, como el descubrimiento del espía soviético Robert Hanssen, el Intercambio de Espías en 2010 que liberó a Gennady de su encarcelamiento, y el papel de Robert De Niro en la supervivencia de Gennady durante su encarcelamiento en Rusia. A través de estas vivencias, se exponen las diferencias entre los métodos de espionaje ruso y estadounidense, así como el nacimiento de la nueva Rusia bajo el liderazgo de Vladimir Putin, quien aspira a restaurar los ideales de la antigua URSS.

