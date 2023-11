Bradley Cooper sorprende al disfrazarse de Rocket Raccoon en Halloween

Bradley Cooper e Irina Shayk han estado en el centro de la atención en los últimos meses, lo que ha llevado a especulaciones sobre una posible reconciliación. Sin embargo, lo que es cierto es que la expareja mantiene una relación muy amigable y comparten planes juntos con su hija Lea.

En la reciente celebración de Halloween, estos actores nuevamente fueron vistos juntos en una noche llena de disfraces. En esta ocasión, sorprendieron a todos al disfrazarse de Rocket Raccoon, el personaje que Bradley Cooper interpreta en las películas de Guardianes de la Galaxia. Cooper ha estado prestando su voz a este famoso mapache del Universo Marvel desde 2014, y esta vez pudo encarnarlo físicamente.

Según informa Just Jared, la expareja se unió a su hija (aunque no se muestra en las fotos) para llevar a cabo la tradicional actividad de “Trick or Treat” en Estados Unidos, donde los niños salen a pedir dulces. Cabe mencionar que la última vez que Bradley Cooper dio vida a Rocket Raccoon fue en Guardianes de la Galaxia Vol. 3, que se estrenó en mayo pasado en cines.

Bradley Cooper, por su parte, ha tenido recientes apariciones en la gran pantalla, incluyendo su participación en “Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones”. Además, los fanáticos esperan ansiosos su próxima película, “Maestro”, que se estrenará el 22 de noviembre. En esta película, Cooper no solo dirige, sino que también interpreta el papel de Leonard Bernstein, un compositor, director de orquesta y pianista reconocido.

La relación cercana entre Bradley Cooper e Irina Shayk parece mantenerse fuerte a medida que continúan compartiendo momentos especiales junto a su hija y disfrutan de las festividades como Halloween. El disfraz de Rocket Raccoon sin duda agregó un toque especial a esta ocasión, y los fans esperan ver más de estos momentos en el futuro.

Bradley Cooper eleva look con unos Jordan 1 Retro

Bradley Cooper se encuentra en el punto álgido de la temporada cinematográfica con el lanzamiento de su última película, “Maestro”, un biopic sobre el compositor Leonard Bernstein. Esta aclamada película tuvo un debut entusiasta en el Festival de Venecia en agosto y está actualmente en medio del circuito de festivales de otoño, con proyecciones en Nueva York y Londres.

La película está programada para su estreno en cines a finales del próximo mes, seguido de su llegada a Netflix en diciembre, lo que sugiere que Bradley Cooper está encaminado hacia una posible nominación al Oscar en febrero. Sin lugar a dudas, este es el otoño de Bradley Cooper.

A pesar de las restricciones de la huelga SAG-AFTRA, que han impedido a las estrellas promocionar sus trabajos, Bradley Cooper ha estado en el centro de atención. A menudo se le ha visto en Nueva York, generando rumores sobre un posible romance con Gigi Hadid. Además, Cooper ha mantenido su distintivo estilo, mostrándose relajado y disfrutando de la espera antes del estreno de su película.

Recientemente, Bradley Cooper llamó la atención por su elección de calzado mientras paseaba por el West Village de Nueva York: llevaba puestos los Travis Scott Air Jordan 1 High. Estos zapatos son el resultado de una colaboración excepcional entre el rapero de Houston, Travis Scott, y la icónica marca Jordan.

Esta versión de Scott del clásico Air Jordan 1 invierte el icónico logo “swoosh” de Nike hacia atrás en el exterior, creando un aspecto único que cualquier entusiasta de zapatillas reconoce de inmediato. A lo largo de los años, Travis Scott ha lanzado varios diseños impresionantes de Air Jordan, pero el par que Bradley Cooper lució es particularmente especial.

Mientras la atención se centra en su película, Bradley Cooper demuestra su estilo y su conexión con la cultura de las zapatillas de deporte al llevar este par de Travis Scott Air Jordan 1 High. Su elección de calzado no solo refleja su personalidad relajada, sino que también enfatiza su lugar en la escena cultural y su influencia en la moda actual.

