Bradley Cooper vuelve a estar enamorado, ahora de una mujer de gran prestigio en la política

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Bradley Cooper habría comenzado una relación sentimental con una mujer de gran prestigio en el terreno de la política. Aunque el supuesto romance no ha podido ser confirmado, la prensa estadounidense especula estos días con la posibilidad de que el famoso actor haya abandonado la soltería gracias a los encantos de Huma Abedin, una atractiva asesora que hace seis años trabajó en la fallida candidatura presidencial de Hillary Clinton.

Según el portal de noticias Page Six, del diario The New York Post, el astro de Hollywood y la jurista se conocieron hace unos meses por intermediación de Anna Wintour. Ambos hicieron acto de presencia en la gala del Met en mayo pasado, y aunque posaron por separado, las fuentes contactadas por el citado medio aseguran que acudieron juntos al museo. “Están hechos el uno para el otro. Los dos son ambiciosos, les gusta la política y están muy involucrados en asuntos ligados a los derechos humanos”, apuntó el informante.

De 45 años, Huma nació en Estados Unidos pero vivió en Araba Saudita hasta que cumplió la mayoría de edad. Sus orígenes familiares se encuentran en Pakistán y la India, y una vez en la universidad se destacó como una de las alumnas más aventajadas de su facultad. Tan es así, que trabajó como becaria para la entonces primera dama Hillary Clinton, quien posteriormente la seleccionó para que le ayudara en su frustrado intento de ser presidenta.

Al igual que Bradley -quien es padre de una niña con su ex pareja Irina Shayk-, Abedin tiene un solo hijo, llamado Jordan y fruto de su extinto matrimonio con el ex congresista Anthony Weiner. La fiel consejera de Clinton también es una autora de éxito: su libro biográfico “Both/And: A life in many worlds” se convirtió en todo un best-seller a raíz de la derrota de su jefa, ya que entre otros temas hablaba del escándalo en el que se vio envuelto su ex esposo, quien finalmente fue encarcelado en 2018 tras haber intercambiado mensajes de naturaleza sexual con una adolescente de 16 años. A juicio de Huma Abedin, esa polémica afectó notablemente la campaña electoral.

También te puede interesar:

-Bradley Cooper recuerda cómo fue humillado por un director y una actriz hace varios años

-Bradley Cooper reflexiona sobre la adicción que tuvo a la cocaína