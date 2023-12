La Liga MX habría quedado en el aire: Carlos Vela entabla pláticas con Los Angeles FC

Luego de que Los Angeles FC perdiera la final de la Major League Soccer ante Columbus Crew, el principal tema de interés se trasladó a Carlos Vela y su permanencia en el equipo. El mexicano ya es agente libre, pero el conjunto angelino picó adelante sobre la Liga MX para retener al “Bombardero”.

Todo parece indicar que el futuro de Carlos Vela generará muchas informaciones en los próximos días. Pese a que se hablaba de la posibilidad de que el exjugador del Arsenal llegara ala fútbol mexicano, Los Angeles FC toman la delantera sobre la ficha de “Carlitos”.

El propio club angelino fue el que se encargó de revelar que mantiene acercamientos con su delantero estrella. En una visión general del estatus de varios jugadores de la plantilla, LAFC reveló que mantiene pláticas por Vela para asegurar su renovación de contrato.

“El club declinó las opciones de compra en los mediocampistas Christian Torres y Danny Crisóstomo, los defensas Julian Gaines, Tony Leone, Mohamed Traore, Denil Maldonado, Diego Rosales, los porteros John McCarthy y Eldin Jakupovic. Maldonado, Jakupovic y Crisóstomo serán elegibles para el proceso de reingreso al Draft de la MLS. McCarthy es elegible para la agencia libre. El club está en pláticas para retener a los agentes libres Carlos Vela, Diego Palacios, Kellyn Acosta y Maxime Crépeau, así como McCarthy, Maldonado, Gaines, Leone y Rosales”, informaron Los Angeles FC en un comunicado.

¿Qué ha dicho Carlos Vela sobre su renovación?

Luego de que Los Angeles FC finalizaran su participación en la Major League Soccer con una derrota en la final, “Carlitos” fue cuestionado sobre su próximo paso en el balompié. El delantero mexicano reveló que, en caso de mantenerse en el equipo, sería una decisión que le agradaría tomar.

“Me encantaría seguir en la MLS, me encanta Los Ángeles (…) Desde que llegué me he sentido como en casa, en la ciudad y en el club, todo bien, han sido muy buenos cinco años“, dijo Carlos Vela.

A pesar de que le lanzó ese gran guiño a la institución angelina, el “Bombardero” reconoció que esa decisión no depende exclusivamente de él, ni del club. Carlos Vela considera que evaluarán la mejor opción que se adapte a sus pretensiones en esta etapa de su carrera.

“Sabemos que no sólo es decisión mía, no sólo es decisión del club. Es algo que tenemos que valorar. Hay que ver si es la mejor opción el seguir juntos y si no seguir adelante. Al final hay más equipos y alguno tendrá ganas de contar conmigo“, agregó.

Quieren a Carlos Vela en el fútbol mexicano

Recientemente fueron difundidas unas declaraciones de Alejandro Vela, hermano de “Carlitos”. Alejandro, en el marco del Torneo Internacional de la Liga Premier, aseguró que la única posibilidad de que su hermano juegue en México es con la camiseta de Cancún FC.

“Es muy complicado si les soy honesto. Creo que la única posibilidad sería que Cancún FC ascienda pronto y que pueda regalarnos seis meses o un año aquí“, explicó.

¿Carlos Vela a la Liga MX? 😱



Alejandro Vela, directivo del Cancún FC, confesó que la única forma en la que el futbolista del LAFC pueda regresar a México es sí hacienden Las Iguanas a primera. 👀 pic.twitter.com/4tMU8fvLS8 — SDP Deportes (@sdpdeporte) December 5, 2023

Cancún FC viene de quedar campeón en la Liga de Expansión MX. Sin embargo, al no haber ascensos ni descensos en el fútbol mexicano, la posibilidad de que “Carlitos” se uniforme con el club para jugar en la segunda categoría son bajas. Este es uno de los casos en el que la competitividad de las ligas y el premio deportivo del ascenso afecta directamente el regreso de una gran figura del fútbol mexicano.

Sigue leyendo:

· Carlos Vela reconoce que su retiro está cerca

· El entorno de Carlos Vela explica la posibilidad de que el “Bombardero” juegue en la Liga MX

· Cristiano Ronaldo se lleva otro récord de la mano de Google

· Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi: cómo llegan los grandes goleadores para su partido