Dakota Johnson habló de sus hábitos de cuidado personal ¿cuántas horas duerme al día?

Para Dakota Johnson dormir en una prioridad. La actriz estadounidense reveló en una entrevista con el diario The Wall Street Journal que puede llegar a dormir hasta 14 horas con facilidad.

En la entrevista Johnson dio detalles sobre sus hábitos de autocuidado y contó cuáles son las actividades que realiza a diario para mantener su salud física y mental.

“No tengo una hora fija para despertarme. Depende de lo que esté pasando en mi vida. Si no estoy trabajando, si tengo un día libre, dormiré todo lo que pueda”, detalló al The Wall Street Journal.

La actriz de Cincuenta sombras de Grey aseguró que no se siente una persona funcional si no duerme, al menos, diez horas.

Tras su confesión, algunas personas criticaron los hábitos de Dakota Johnson y los atribuyeron a un privilegio por ser actriz de Hollywood, mientras que otros celebraron que pueda disfrutar de tantas horas de descanso.

Otros hábitos de autocuidado de Dakota Johnson

Además de las largas horas de sueño, la actriz de Madame Web también contó que suele tomar baños relajantes en su bañera a diario.

“Me sumerjo en cualquier momento, a cualquier hora del día. Si a mitad del día pienso: ‘Oh Dios, ¿qué es este mundo?’ Me meteré en la bañadera. Encuentro que el agua realmente me conecta con otras cosas”, dijo Johnson.

Dakota Johnson también habló sobre su rutina de ejercicios. La actriz aseguró que practica actividad física cinco días a la semana, haciendo yoga, pilates y entrenamiento con pesas.

La actriz también contó que la meditación la ayudó a combatir algunos problemas de ánimo que padecía. “Medito todos los días, dos veces al día. Hago meditación trascendental”, aseguró Johnson, quien dijo que medita todos los días. “Hago meditación trascendental”, agregó.

Una de las cosas que más ansiedad le causa a la actriz son las audiciones. “A veces entro en pánico hasta el punto de que no sé lo que estoy pensando o haciendo. Tengo un ataque de ansiedad total. Los tengo todo el tiempo de todos modos, pero con las audiciones es mucho peor”, dijo.

Lucha contra la depresión

Dakota Johnson siempre ha sido muy abierta sobre su lucha contra la depresión. La actriz contó como su actual pareja Chris Martin, vocalista de Coldplay, la ha ayudado en el proceso.

“Hace unas semanas tuve un mal día y mi pareja me preguntó amablemente: ‘La estás pasando mal, ¿verdad?’. Yo le dije que no. Entonces él me dijo, ‘Cariño, llevas una camiseta de Cats, Cats el musical’. Resultó que realmente estaba teniendo un mal día. Pero ese comentario alivió mi corazón y me ayudó a salir del pozo”, contó durante la gala de la Hope for Depression Research Foundation.

La actriz aseguró que hablar sobre su ansiedad y depresión la ayuda a sentirse mejor. “Me ayuda porque a veces si no me río, me pongo a llorar. Creo que la mayor parte del tiempo hablo de depresión o ansiedad de una manera muy autocrítica. Quizás sea más fácil mirarme a los ojos si me pongo la máscara de la comedia”, reflexionó.

Johnson habló también sobre lo que ha aprendido durante su lucha contra la depresión. “Lo más importante que me enseñó la depresión es a no necesitar que cada hecho tenga una respuesta inmediata, que nunca haya un final inmediato”, dijo.

