Coldplay invita a sus fans a ser parte de su nuevo álbum

Coldplay, a pesar de estar en gira, no ha dejado de trabajar en nueva música. Han anunciado que están cerca de finalizar su próximo álbum, titulado “MOON MUSIC”. A través de sus redes sociales, Chris Martin y su banda compartieron que están en la fase final de grabación de su próximo disco, que sucederá a “Music of the Spheres”, lanzado en 2021.

En el comunicado, Coldplay también invitó a sus seguidores a participar en el álbum al grabar una nota que será incluida en la producción. La banda explicó que los fans solo necesitan grabarse cantando la nota “Ahhhhh” durante unos segundos y cargarla en su página oficial, donde recibirán todas las grabaciones.

Si eres un seguidor de Coldplay y deseas ser parte de “MOON MUSIC”, puedes participar siguiendo algunos pasos sencillos. Primero, visita el sitio web https://oneworld.coldplay.com/, donde encontrarás el comunicado que la banda compartió en sus redes sociales, junto con las instrucciones.

De acuerdo con el sitio web, deberás grabarte diciendo o cantando “Ahhhh” durante unos segundos. Puedes hacerlo desde tu computadora o teléfono presionando el micrófono. Tendrás la oportunidad de escuchar y grabar tu interpretación las veces que consideres necesarias hasta que estés satisfecho con el resultado.

Una vez que tengas tu grabación, selecciona tu país y haz clic en “Enviar”. También puedes incluir tu nombre si deseas aparecer en los créditos del libro digital. En la parte inferior del sitio web, se muestra un ranking de los países que más han participado en esta dinámica, y México se encuentra en quinto lugar.

Coldplay y su exmánager se enfrentan en los tribunales

La banda británica Coldplay, conocida por su involucramiento en causas benéficas y su compromiso medioambiental, se encuentra envuelta en una disputa legal con su exmánager, Dave Holmes. Aunque el grupo es famoso por actos de bondad y compromiso con el medio ambiente, actualmente están demandando a Holmes por más de 17 millones de dólares en daños y perjuicios.

Coldplay, compuesta por Chris Martin, Guy Berryman, Jonny Buckland y Will Champion, alega que Holmes les debe una compensación debido a préstamos de Live Nation, una importante empresa de promoción de giras y gestión de entradas con la que la banda ha trabajado durante años. Holmes obtuvo préstamos de 20 y 10 millones de dólares en 2015 y 2018, respectivamente, a una tasa de interés del 2.72%, según argumenta Coldplay.

En su demanda, Coldplay plantea interrogantes sobre por qué su exmánager necesitaba estos préstamos adicionales, además de su salario. Sospechan que Holmes utilizó este dinero para financiar un proyecto de desarrollo inmobiliario en Canadá, lo que consideran rentable.

Holmes, por su parte, presentó una demanda inicial contra la banda alegando que ayudó en la organización de sesiones de grabación y arreglos para los álbumes décimo y undécimo de Coldplay, por lo que reclama una comisión que no ha recibido.

Coldplay argumenta que Holmes manejó mal los costos de su gira, acusándolo de no supervisar adecuadamente el presupuesto y de tomar decisiones costosas, como la compra de un proyector inadecuado por 9.7 millones de dólares. Esto resultó en costos adicionales de al menos 20 millones de dólares para la banda.

Holmes había afirmado que ayudó a convertir a Coldplay en una de las bandas más exitosas durante sus 22 años de gestión, pero Coldplay niega estas afirmaciones y se defiende alegando que el último contrato que tenían con Holmes se refería solo a sus álbumes octavo y noveno. Argumentan que no se firmó un contrato para los álbumes décimo y undécimo, y que las negociaciones se rompieron.

La disputa podría desembocar en un juicio si las partes no llegan a un acuerdo, lo que parece poco probable en este momento. La contrademanda de Coldplay es una respuesta a la demanda original de Holmes, quien busca 10 millones de dólares en comisiones no pagadas.

