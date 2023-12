Despide el año viejo con energía renovada: limpia tu aura para 2024

En el ajetreo y el bullicio de la vida diaria, ¿alguna vez has sentido una fatiga inexplicable, perturbaciones espirituales o una nube de energía negativa a tu alrededor? Si no has hecho una limpieza de tu aura, imagina todo lo que has acumulado durante todo el 2023.

Un simple ritual de purificación podría ser el remedio que necesitas para aliviar estos síntomas y generar vibraciones positivas de cara al 2024.

¿Por qué limpiar el aura para despedir Año Viejo?

La limpieza del aura es de suma importancia por varias razones. Sirve como una poderosa herramienta para deshacernos de la energía negativa acumulada que se nos pega día tras día.

El objetivo es lograr un equilibrio armonioso entre los aspectos físicos, mentales y espirituales de nuestro ser.

Al limpiar nuestra aura allanamos el camino hacia una profunda sensación de bienestar y felicidad, explican expertos espirituales de We Mystic.

En un mundo repleto de diversas energías, tanto positivas como negativas, nuestras auras interactúan constantemente con estas fuerzas.

La limpieza regular se vuelve esencial para protegerse de los efectos persistentes de las energías perjudiciales e irradiar positividad a través de nuestras propias auras.

Alinear nuestros sistemas de energía física y espiritual prepara el escenario para el éxito continuo y la realización de nuestros esfuerzos; por este motivo, se convierte en uno de los rituales que no pueden faltar en tu agenda para despedir 2023 y recibir 2024.

Un aura limpia puede ayudarte a comenzar un ciclo lleno de positivismo. Crédito: Shutterstock

¿Cómo limpiar tu aura?: el ritual revelado

Para aquellos que buscan restaurar la suerte, la felicidad y un renovado sentido de propósito, los rituales de limpieza del aura son muy recomendables, especialmente cuando se sienten atacados por vibraciones negativas de los demás.

Hemos seleccionado este ritual por ser sencillo e ideal para comenzar el ciclo anual más poderoso.

Materiales:

Hojas de citronela verde

Un trozo de hilo blanco

Manzanilla natural

Procedimiento paso a paso

Paso 1: el 31 de diciembre, junta las hojas de citronela y átalas firmemente con el hilo blanco creando especie de escoba improvisada.

Paso 2: dirígete al espacio abierto más cercano sin zapatos para conectarte con la tierra. Puede ser tu patio, azotea, jardín; el objetivo es estar al aire libre.

Paso 3: utiliza el manojo de citronela para “barrer” suavemente tu cuerpo de la cabeza a los pies, prestando atención a las plantas de los pies descalzos.

Paso 4: durante el barrido, di en voz alta tu intención de disipar perturbaciones, bloqueos o influencias negativas que puedan estar afectando tu felicidad.

Paso 5: una vez barrido todo el cuerpo, desecha el manojo de citronela sin mirar atrás.

Paso 6: Regresa a casa y prepara un baño con hierbas o aceites esenciales como manzanilla.

Paso 7: Date tu ducha habitual, luego prepara una infusión de manzanilla. Mete tus manos y pies concluyendo el ritual secándose con palmaditas y vistiendo la ropa que usarás para recibir Año Nuevo.

Este ritual no es simplemente una limpieza física sino un reinicio espiritual y mental. Al participar activamente en el proceso y establecer intenciones claras, las personas pueden experimentar una transformación rejuvenecedora, liberándose del peso de la negatividad.

Incorporar rituales de limpieza del aura a su rutina puede ser una práctica poderosa que ofrece un enfoque holístico del bienestar.

Sigue leyendo:

• Ritual de la ropa interior rosa en Navidad: quiénes tienen que practicarlo

• Rituales para el 2024: cómo atraer el amor y la abundancia

• ¿Tristeza de invierno? 5 maneras de superarla, según la astrología