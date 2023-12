Fher de Maná arremete contra el reggaetón y se niega a trabajar con Bad Bunny

remendo revuelo causó el vocalista de Mana, Fher Olvera, luego de compartir su opinión sobre el género del reggaetón y sus exponentes, negando cualquier posibilidad de colaboración con el puertorriqueño Bad Bunny. Sigue leyendo para enterarte de los detalles de esta polémica.

El nombre del intérprete de “En el Muelle de San Blas” ha encabezado los titulares recientemente por asegurar que el reggaetón es un género que “cae en la vulgaridad” y no ha dado cabida a que otros géneros dentro de la música latina florezcan.

“Estamos invadidos por el reggaetón. Es lamentable, sí, porque el reggaetón nos ha invadido los escenarios de música latina (…) El lenguaje del reggaetón tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad. Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor“, detallo en entrevista con el periodico espanol ‘El Mundo’.

De acuerdo con el famoso, su hijo le propuso realizar alguna colaboración bajo este género musical y asi seguir sumando éxitos a su larga lista. Sin embargo, Fher Olvera le dejó claro que esta posibilidad no está sobre la mesa.

“Me está diciendo que debo tocar un poco de reggaetón para hacerme famoso internacionalmente. A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bud Bunny“, revelo contundente. “Creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. La mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento”.

Sin embargo, hay una artista en la actualidad cuyo material discográfico no solo le llama la atención, también la considera digna de admirar por su propuesta sobre el escenario. Se trata de nada mas y nada menos que la española Rosalía.

“Hace cosas impresionantes. Te pone la carne chinita. Vamos a tratar de incorporar algo de flamenco porque nosotros tenemos un poco de sangre indígena, un poco azteca y un poco española“, finalizó Olvera.

