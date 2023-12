Jaime Munguía afirma que fue el equipo de Canelo Álvarez quien lo contactó: “Nunca lo hemos buscado”

Jaime Munguía afirmó que fue el equipo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutido de peso supermediano, quien lo contactó para pelear en mayo y aseguró que ellos nunca lo han buscado a pesar de que están interesados en enfrentarlo.

En la conferencia de prensa para su pelea contra John Ryder, Munguía expresó que las pláticas para la posible pelea con Canelo Álvarez fueron iniciadas por el equipo del tapatío porque ha demostrado que es uno de los mejores en las 168 libras y saber que enfrentará a la cara del boxeo mexicano lo motiva mucho más.

“Primero que nada, nosotros la verdad nunca hemos buscado a Canelo. La verdad que esta vez que empezamos pláticas y eso, ellos fueron los que nos buscaron. Como lo dije, nunca lo hemos buscado. Siempre hemos estado aquí, nos hemos ganado nuestro lugar y hemos demostrado que somos uno de los mejores en las 168”, dijo.

Canelo Álvarez tiene varios oponentes sobre la mesa para su regreso el cinco de mayo y Jaime Munguía es uno. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“Como ya lo dije, no estoy menospreciando a John Ryder, al contrario, estoy muy motivado y estamos entrenando muy fuerte para esa pelea, pero sin duda creo que tengo para ganarle. Y pues obviamente es una motivación más el saber que vamos a pelear con la cara del boxeo mexicano, con Canelo Álvarez, entonces es una gran motivación para mí”, agregó.

A pesar de lo expresado por Jaime Munguía, Canelo Álvarez aseguró que todavía no ha habido pláticas con nadie y reveló que esta semana se reunirá con Al Haymon de Premier Boxing Champions (PBC) para ver a quién podrían enfrentar en mayo.

“No, no hay ningún nombre en la mesa todavía. La verdad es que me la he pasado haciendo otro tipo de cosas, mis negocios que tengo, viajando con mi mujer, entonces ahorita no he platicado nada. No sé dónde salen esos nombres”, declaró el tapatío a Izquierdazo.

Cabe destacar que el mexicano debutó en el peso supermediano ante Sergiy Derevyanchenko y lo venció por decisión unánime en un reñido encuentro que se decidió por un derribo del peleador de Tijuana en el último round. Además, este combate ante el británico será el segundo de Munguía en la división.

Jermall Charlo también es una de las opciones de Canelo Álvarez para el cinco de mayo. Foto Cortesía: Amanda Westcott/Showtime.

De ganar esta pelea, Jaime Munguía reafirmaría su puesto como retador oficial por la Organización de Boxeo (OMB) y podría enfrentar al campeón indiscutido de peso supermediano en mayo, según reportó Salvador Rodríguez de ESPN, pero el mismo Canelo Álvarez desmintió esta información y expresó que esta semana revisará sus opciones para decidir quién será el siguiente.

Jaime Munguía, de 26 años, ganó el cinturón silver de peso supermediano de la OMB y mantuvo su invicto como profesional ante Sergiy Derevyanchenko por decisión unánime. El mexicano cuenta con un récord de 42 victorias y 33 de ellas llegaron por la vía rápida.

Por otra parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo el pasado mes de septiembre por amplia decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera profesional.

