John Oates no descarta volver a trabajar con Daryl Hall

Desde hace varias semanas Daryl Hall y John Oates están envueltos en una batalla legal por los derechos de las canciones que grabaron a dueto, pero este último dio una sorpresa el miércoles, al ser eliminado en el programa de televisión “The Masked Singer”.

Entrevistado por Entertainment Weekly, Oates, de 75 años, explicó la razón por la que aceptó participar en ese show, en el que apareció caracterizado como un oso hormiguero: “Por varias razones. En primer lugar, es divertido y quiero hacer cosas; estoy en un punto de mi carrera en el que puedo hacer lo que quiera y es divertido hacer algo diferente. Surgió en un momento en el que no estaba de gira. Así que funcionó, y pensé que sería una excelente manera para mí de hacer algo diferente, donde pudiera cantar y no tener mi voz y mi personalidad conectadas con mi pasado, que es donde estoy en este punto de mi vida. Realmente estoy haciendo un esfuerzo para dejar mi pasado en el pasado, y seguir adelante”.

Al cuestionársele acerca de un posible reencuentro con su ex colega Daryll Hall, John dijo: “¿Sabes qué? Nunca digo nunca a nada. No sé qué va a pasar, pero sólo quiero, ahora mismo, concentrarme en donde estoy, llevar la mejor vida que pueda y seguir adelante”.

¿Qué sucedió entre Daryl Hall y John Oates?

El mes pasado se dio a conocer que Daryl Hall obtuvo una orden de restricción contra John Oates, como parte de una demanda que el primero presentó en una corte de Nashville. En el documento también se menciona a la esposa de Oates, Aimee, quien está a cargo de la fortuna del músico.

Días después, varios medios informaron que la demanda de Hall contra Oates es por incumplimiento del contrato sobre los derechos de la música del dúo. Daryl acudió a la corte al enterarse de que John pensaba venderlos, y de ahí vino la orden de restricción, cuyo objetivo es que la venta de su parte en la sociedad Whole Oats Enterprises no se concrete ante la empresa Primary Wave IP Investment Management. Daryl Hall y John Oates son considerados el dueto pop más famoso de todos los tiempos, tras generar ventas millonarias por sus álbumes y lanzar sencillos de éxitos como “Kiss On My List”, “You Make My Dreams”, “Say It Isn’t So” y “Out Of Touch”.

