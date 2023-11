Daryl Hall obtiene una orden de restricción en contra de John Oates, su compañero musical por más de 50 años

Desde principios de la década de los 80 Daryl Hall & John Oates arrasaron en las listas de éxitos con canciones como “Kiss On My List”, “Maneater” “Out Of Touch” y “Say It Isn’t So”. Hasta la fecha son considerados el dueto de pop más famoso de la historia, un título que no han perdido, si se toma en cuenta la época en la que lograron ventas millonarias por álbumes en formato físico. Pero al parecer, su relación laboral podría haber terminado.

El 22 de noviembre se dio a conocer que Daryl Hall (de 77 años) obtuvo una orden de restricción contra John Oates (de 75), como parte de una demanda que el primero presentó en una corte de Nashville. Las causas de esa medida judicial hasta el momento son un misterio, ya que los documentos permanecen sellados, pero podría tratarse de un conflicto que involucre un incumplimiento de contrato o una deuda.

En la demanda también se menciona a la esposa de Oates, Aimee, quien está a cargo de la fortuna del músico. Según Billboard, el juez asignado al caso en la corte de Davidson County impuso la orden de restricción tan sólo un día después de que Daryl se presentara con los documentos. Hasta el momento, ninguno de los dos cantantes (quienes se reunían esporádicamente para dar conciertos) ha hecho alguna declaración al respecto.

Desde 2007 Daryl Hall comenzó el proyecto “Live From Daryl’s House”, un programa transmitido on line en el que invita a su casa de Nueva York a distintas personalidades del mundo del rock, con los que realiza duetos (el show es considerado un parteaguas en cuanto al auge de los podcasts y los conciertos en vivo). El año pasado el cantante habló en varias entrevistas sobre su relación con John Oates, la cual cambió drásticamente después de la pandemia de Covid-19: “¿Crees que John Oates es mi compañero?… Él es mi compañero comercial. No es mi compañero creativo…(En un dúo) todo lo que haces se yuxtapone a otra persona. Intenta hacer eso alguna vez…te quita la individualidad”.

