Melissa Barrera publica un mensaje tras quedar fuera de la película “Scream 7”

Esta semana Melissa Barrera ha sido objeto de polémica, debido al contenido que publicó en sus redes sociales acerca de la guerra entre Israel y Palestina. Eso provocó que Spyglass Media Group, la compañía productora de la película “Scream 7”, diera a conocer en un comunicado que la actriz mexicana quedaba fuera del proyecto.

Ahora, Barrera compartió en sus historias de Instagram un largo mensaje en respuesta a todos los comentarios que han surgido al respecto: “En primer lugar, condeno el antisemitismo y la islamofobia. Condeno el odio y los prejuicios de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas. Como latina, mexicana orgullosa, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permita el privilegio de ser escuchada, y por eso he tratado de usarla para crear conciencia sobre temas que me importan y prestar mi voz a quienes están en necesidad”.

La actriz continuó: “Cada persona en esta tierra –independientemente de su religión, raza, etnia, género, orientación sexual o estatus socioeconómico– merece igualdad de derechos humanos, dignidad y, por supuesto, libertad. Creo que un grupo de personas NO son su liderazgo y que ningún órgano de gobierno debería estar por encima de las críticas. Rezo día y noche para que no haya más muertes, ni más violencia, y por una coexistencia pacífica. Continuaré hablando por aquellos que más lo necesitan y continuaré abogando por la paz y la seguridad, por los derechos humanos y la libertad. El silencio no es una opción para mí”.

El miércoles 22 también se dio a conocer que la actriz Jenna Ortega -quien compartió créditos con Melissa en la mencionada película de terror- presentó su renuncia; algunas fuentes comentan que su decisión se debió a su compromiso con la nueva temporada de la serie de Netflix “Wednesday”, que protagoniza. Christopher Landon, director de “Scream 7”, recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) para escribir un mensaje que posteriormente borró, pero que decía lo siguiente: “Esta es mi declaración. Todo apesta. Dejen de gritar. Yo no tomé esta decisión”.

El sitio Variety también informó que Spyglass Media Group aclaró que el despido de Melissa no fue por apoyar a Palestina, sino por sus publicaciones, que la compañía interpretó como antisemitas: “La postura de Spyglass es inequívocamente clara: tenemos cero tolerancia con el antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma, incluidas las falsas referencias al genocidio, la limpieza étnica, la distorsión del Holocausto o cualquier cosa que cruce flagrantemente la línea del discurso de odio”.

