Axl Rose es acusado de presunta agresión sexual por una ex modelo

El cantante de rock Axl Rose ha sido demandado por presunta agresión sexual por Sheila Kennedy, una ex modelo que enlista angustia emocional y violencia por motivos de género en el documento que presentó en una corte de Nueva York.

Kennedy (actualmente de 61 años) declaró a la revista Rolling Stone que conoció a Rose (cuyo verdadero nombre es William Bruce Rose Jr.) en 1989. Una amiga la invitó a un club nocturno para conocer a los integrantes de la banda Guns N’ Roses, y luego de que Axl platicó con ella, la invitó a una fiesta que se llevaría a cabo en la suite de un hotel.

Según el documento, en ese lugar Axl besó a Sheila, pero ésta se negó a que hubiera algo más, por lo que se dirigió al cuarto de un amigo del cantante, Riki Rachtman. Sin embargo, minutos después Rose llegó hasta ahí, reclamándole por qué se había ido, tirándola al suelo y jalándola de los cabellos hasta llevarla de nuevo a la suite, lanzándola a la cama y abusando sexualmente de ella.

La ex modelo declaró que tras el incidente sufrió de ansiedad y depresión, y pide que la corte determine otros daños no especificados aparte de los que citó. La demanda se presentó a través de la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York, que renuncia al plazo de prescripción de las peticiones de demandas civiles por conducta sexual inapropiada. Hasta el momento Axl Rose no se ha pronunciado al respecto, pero Sheila Kennedy ya había relatado su encuentro con el cantante, tanto en su libro de memorias No One’s Pet de 2016, como en el documental británico Look Away, acerca de los abusos sexuales en la industria de la música rock, que fue estrenado en 2021.

Axl Rose se ha visto envuelto en escándalos relacionados con maltrato en las décadas pasadas. Estuvo casado con Erin Everly (hija del cantante Don Everly, de The Everly Brothers), con quien se dijo tenía constantes discusiones; posteriormente su pareja fue la modelo Stephanie Seymour, quien lo demandó en 1994 por abuso. Sin embargo, poco después llegaron a un acuerdo fuera de la corte.

