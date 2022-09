El grupo Guns N’ Roses lanzará ediciones especiales de sus álbumes “Use your illusion”

La banda de heavy metal Guns N’ Roses ha dado una sorpresa a sus fans, pues el 11 de noviembre saldrán a la venta ediciones especiales de los álbumes Use your illusion I y Use your illusion II, que incluirán 97 tracks, 63 de ellos inéditos.

La edicion en box set incluirá también un libro de 100 páginas con fotos hasta ahora desconocidas del grupo, además de dos conciertos íntegros: Live in New York (del 16 de mayo de 1991) y Live in Las Vegas (del 25 de enero de 1992). Bajo el título de Guns N’ Roses – Use your illusion I & II – Super Deluxes estas versiones estarán disponibles tanto en formato de CD (con una, dos y siete unidades) y LP (con 2 y 12 unidades) junto con Blu-ray.

Lanzados el 17 de septiembre de 1991, los álbumes Use your illusion de Guns N’ Roses marcaron el cenit de la carrera del grupo a lo largo de 1992, debutando en los dos primeros puestos del Billboard 200 y dando pie a una exitosa gira mundial. Los discos generaron varios sencillos, como “Don’t cry”, “November rain”, “Live and let die”, “You could be mine” y “Yesterdays”.

