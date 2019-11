La penosa caída de Axl Rose en pleno escenario durante un show en Las Vegas

El famoso intérprete tomó el percance con humor

Axl Rose sufrió una penosa caída en el escenario mientras cantaba durante un recital en Las Vegas. El cantante de Guns N ‘Roses perdió el equilibro y no pudo evitar caer al piso de espaldas. Luego se levantó y limpió el suelo con una toalla, ya que al parecer había algún líquido que lo hizo resbalar.

Todo ocurrió en el Coliseo del Caesars Palace de Las Vegas, en una de las presentaciones de la banda, que está en medio de su gira Not in This Lifetime Tour. Rose estaba cantando el clásico de Bob Dylan “Knockin’ at Heaven’s Door” y, mientras recorría el escenario con sus clásicos movimientos, luego de dar algunos pasos hacia atrás sufrió la inesperada caída. Sin embargo, el famoso intérprete lo tomó con humor y pudo continuar con el show.

Luego de algunos segundos en el piso, el cantante comenzó a mirar el lugar de la caída porque no comprendía qué la había provocado. Mientras tanto, seguía interpretando la canción, y cuando observó con detenimiento tomó una toalla y limpió la zona donde se resbaló. Luego apareció en escena otro asistente que lo ayudó para secar cualquier otra parte que estuviera mojada, y todo continuó normalmente.

Los fans de la mítica banda aplaudieron al cantante por su forma de sobrellevar el inconveniente. Rose les respondió con una sonrisa y les agradeció por el apoyo. En tanto, los Guns seguirán su gira tal como la tenían planeada.