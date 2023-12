Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 14 de diciembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 1,641,566 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 67,350,963 seguidores. La cantante y compositora es conocida por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que recogió 1,641,566 me gusta. “Ojalá esperen hasta el mensajito del final que es de mi para ustedes Ultima canción del año … el 2023 me enseñó más que ningún otro año que todo lo que viví, presencié y experimenté durante años, hicieron que hoy pueda decir QUE CHIMBA DE VIDA! Con todo y altibajos G R A C I A S! link en Bio ”, escribió en su publicación.

2- Maluma: 683,109 Likes

Seguido de Karol G tenemos Maluma (@maluma), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. El cantante y compositor tiene más de 63,858,819 personas que le siguen día a día. Esta vez, en su publicación ha obtenido 683,109 de me gusta. “Gracias por escogernos ”, escribió el popular instagramer en su publicación.

3- Lele Pons: 102,255 Likes

La influencer Lele Pons (@lelepons) tambiénsuele arrasar en Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 53,896,419 seguidores. En su última publicación, Lele Pons ha logrado un total de 102,255 likes desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Season 32 Recap @dancingwiththestars” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Becky G: 34,960 Likes

Becky G sigue a las tres celebridades superiores con un total de 37,876,441 seguidores. En su cuenta (@iambeckyg), la artista es popular por enseñar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su post más reciente cosechó 34,960 likes. “@iambeckyg turned up the heat during Sapphire’s Saturday Night Party at Art Week!”, escribió en ella.

5- Maribel Guardia: 5,422 Likes

Finalmente, echamos el cierre a este ranking con Maribel Guardia, la actriz con una comunidad de 9,165,875 followers en Instagram. Sus posteos en (@maribelguardia) por supuesto que provocan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 5,422 me gusta. “#felizcumpleaños amada @lourdes.munguia.Le doy gracias a Dios por ponerte en mi camino Siempre voy a celebrar tu vida, tu ángel, tu éxito y el gran ser humano que eres. Larga y bendecida Te Adoro #happybirthday #friends #sister”, escribió la instagramer.

Estas son las fotos más virales del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

