Mexicoamericano Álex Verdugo tendrá que quitarse su característica barba al reportarse con los Yankees

Álex Verdugo es nuevo jugador de los Yankees luego de una inusual transacción con los Boston Red Sox, la octava operación conjunta apenas en la historia de las Grandes Ligas entre ambos equipos. Sin embargo llama la atención que el mexicoamericano deberá cambiar su look y despojarse de su tradicional barba roja cuando se reporte a los Mulos, esto debido al reglamento del equipo.

El reglamento de los Yankees obliga a todos los jugadores a cuidar su aspecto y mantenerlo de manera pulcra a un estilo casi que militar. Esto implica cortarse el cabello y no llevar ni barba ni mostacho, así que el pelotero nacido en Arizona con raíces mexicanas por su padre, se verá obligado a acatar el reglamento y despojarse de su tradicional barba roja.

El reglamento de los New York Yankees

Álex Verdugo deberá cumplir el reglamento de los Yankees que data del año 1978. En aquella oportunidad, George M. Steinbrenner compró al equipo en $10 millones de dólares. El mandamás tuvo un pasado en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y una activa formación educativa militar. Por este motivo aprendió que la apariencia física, el orden y la disciplina era un toque de distinción que quería dejar en su equipo muy claro.

Es por ello que Steinbrenner promulgó la regla de tener el cabello corto y no usar mucho vello facial, salvo que fuera un bigote bien recortado, razón por la cual se dice que aplican ciertos criterios en el reglamento de los Mulos.

“No tengo nada en contra del cabello largo, pero todavía estoy tratando de crear cierto sentido de orden y disciplina en el equipo, porque pienso que la disciplina es importante para un atleta. Los jugadores pueden bromear al respecto, siempre que obedezcan. Si no lo hacen, vamos a hallar la forma de mandarlos a otro lado”, dijo el ejecutivo en una entrevista concedida al New York Times en 1978.

Álex Verdugo sin barba y con un futuro prometedor en los Yankees

Álex Verdugo llega la novena neoyorquina con muchas expectativas. El mexicoamericano arribó a los Boston Red Sox hace cuatro temporadas en un sonado cambió que llevó a Mookie Betts a Los Dodgers. El jardinero viene de una campaña en la que dejó average de .264 con 13 jonrones y 54 impulsadas.

Por el tema del nuevo look de Verdugo, mucho se ha especulado en redes sociales y usuarios se han atrevido a recrear lo que será el aspecto del jardinero de 27 años uniformados con el tradicional conjunto a rayas de los Yankees y sin barba en su cara.

Verdugo vivirá una realidad diferente en los Yankees, además el equipo buscará la próxima temporada llegar a los primeros lugares, algo que se le ha hecho esquivo y que en 2023 no estuvieron ni cerca pues no clasificaron ni a los playoffs.

