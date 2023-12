Señalan a congresista republicano por vender acciones tras conocer su cambio de valores

El representante republicano de California Mike García ha sido acusado de vender acciones por valor de decenas de miles de dólares antes de que el comité de la Cámara de Representantes en el que sirve publicara un informe que hizo bajar el precio de las acciones de Boeing y luego no informó sobre la transacción.

En 2020, Mike García vendió hasta $50,000 dólares en acciones de Boeing apenas unas semanas antes de que el Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes “publicara los resultados condenatorios de su investigación sobre accidentes mortales que involucraron al avión de pasajeros 737 Max de la compañía”, según informó el Daily Beast.

Esa transacción no se reveló hasta el 23 de noviembre de 2020, “más de dos meses después de que se cerrara la ventana de informes de 45 días”, según el Daily Beast.

Ese momento es importante, el congresista republicano debería haber informado de la venta de acciones antes de las elecciones de 2020. En cambio, esperó hasta que se emitieran los votos en una elección que ganó por sólo 333 votos.

Como miembro del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes, García estaba al tanto de una larga investigación del Congreso sobre el papel de Boeing en los accidentes del 737 Max.

En septiembre de 2020, un mes después del intercambio de García, el comité presentó sus conclusiones: una crítica implacable a la empresa, justo antes de la recertificación regulatoria.

“Existe la posibilidad de que esté hoy en el Congreso porque ocultó esto”, dijo Jordan Libowitz, director de comunicaciones de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington. “Y plantea la cuestión de si está velando por sus electores o simplemente está tratando de enriquecerse”.

“Esta situación parece ser exactamente el tipo de miedo del que habla la gente cuando los miembros del Congreso se benefician de su posición”, especuló Libowitz. “Él sabía que venían malas noticias para Boeing y estaba en un lugar particular para saberlo y tomó medidas al respecto”.

En respuesta, el portavoz de García, Liam Anderson, calificó la historia como “un intento desesperado de resucitar un ataque partidista previamente fallido –tres años después del hecho– a partir de una publicación hiperpartidista”.

“El congresista García rectificó de inmediato la presentación tardía accidental. Todo está archivado y todo es público. La gente está harta de estas mentiras descaradas y ve claramente estos intentos perezosos de difamar a sus oponentes políticos”, continuó diciendo Anderson.

En información obtenida por este diario, aparecen una serie de transacciones realizadas por García que revelan cómo al parecer continuó con el patrón de no revelar adecuadamente sus activos como lo exige la ley.

Mientras formaba parte del Comité de Infraestructura y Transporte de la Cámara de Representantes, García vendió acciones de empresas relacionadas con el transporte pero no reveló antes que poseía estas acciones a pesar de que esto es exigido.

▪ García vendió acciones de Boeing un mes antes de que un comité en el que participaba publicara un informe final sobre el Boeing 737 Max en el que afirmaba que la falta de transparencia de Boeing contribuía a los accidentes aéreos.

▪ 3 de junio de 2020- 13 de noviembre de 2020: García vendió acciones de Boeing que anteriormente no había revelado mientras el Congreso debatía la ayuda de ayuda por COVID-19 para las aerolíneas y los productores de aviones.

▪ Como miembro del Congreso, García informó haber vendido al menos entre $96,012 y $390,000 dólares en acciones que anteriormente no había revelado su tenencia, incluidas acciones volátiles como las de aerolíneas.

▪ Además, como miembro del Congreso, García no reveló muchas de sus transacciones bursátiles a tiempo como exige la ley –incluidas las acciones de aerolíneas– durante la pandemia.

La Ley de STOCK exigía que los miembros del Congreso informaran sobre las transacciones de acciones en un plazo de 45 días. En 2020, el representante Mike García informó cuatro transacciones tardías por un total de entre $46,004 y $155,000 dólares.

▪ El 9/7/20, García compró acciones de American Airlines por valor de entre $15,001 y $50,000 dólares y no las reveló hasta el 23/11/20, tres meses más tarde de lo que se suponía.

▪ El 29/7/20, García compró acciones de Direxion Financial Bull 3X por valor de $1,001 a $5,000 dólares y no las reveló hasta el 23/11/20, tres meses más tarde de lo que se suponía.

▪ El 10/08/20, García vendió acciones de Boeing por valor de $15,001 a $50,000 dólares y no las reveló hasta el 23/11/20, dos meses más tarde de lo que se suponía.

▪ El 4 de septiembre de 2020, García compró acciones de Tesla por valor de entre $15,001 y $50,000 dólares y no las reveló hasta el 23 de noviembre de 2020, más de un mes después de lo que se suponía.

Los delitos relacionados con el fraude de valores incluyen esquemas Ponzi, esquemas piramidales y transacciones tardías.

El fraude de valores también puede incluir información falsa, esquemas de bombeo y descarga o comercio de información privilegiada.

