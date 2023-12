Exfiscal republicano que votó para investigar a Biden admite no haber visto ninguna evidencia

Dave Joyce, exfiscal republicano quien votó en favor de formalizar una investigación de juicio político en contra de Joe Biden, admite no haber visto ninguna evidencia que apunte hacia algún delito grave cometido por el presidente.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión NewsNation, el también representante por Ohio reconoció que votó con el objetivo de que se reúna la información suficiente para determinar si él presidente es responsable o no de haber participado y beneficiarse de los negocios realizados hace unos años por su hijo Hunter con empresas extranjeras.

“Se ha abusado del proceso. Está destinado a eliminar a personas con deficiencias mentales, alguien que perdió la cabeza mientras estaba en el cargo, o alguien que es un (George) Santos, que ha cometido delitos mientras estaba en el cargo. No veo eso todavía, pero la oportunidad para que los comités operativos recopilen la información y la presenten de manera ordenada, para que la gente pueda tomar decisiones racionales es en lo que baso mi decisión”, señaló.

Sin embargo, Joyce admite todavía no haber visto ninguna prueba que inculpe al mandatario de nación como lo señalan varios de sus compañeros de partido.

“No he visto nada de eso, pero espero con ansias a los comités de investigación. Tengo tres comités diferentes que se centran en esto: OK, aguanta o cállate. O tienes la evidencia o no la tienes”, enfatizó.

Joe Biden será objeto de una investigación que podría perjudicar a su intención de reelegirse en la Casa Blanca. (Crédito: Saúl Loeb / AFP vía Getty Images)

De acuerdo con Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, durante los últimos dos meses de investigaciones, los comités llegaron a la conclusión de que, entre 2014 y 2019, la familia Biden recibió más de $15 millones de dólares de empresas de Ucrania, Rusia, Kazajistán, Rumanía y China.

Además, señalan que los socios de los Biden recibieron otros $9 millones de dólares y a esto le suman que el presidente se habría reunido en al menos 22 ocasiones con algunos de los socios extranjeros de su hijo Hunter.

A pesar de ello, la carencia de pruebas pone el aire cualquier señalamiento y lo reduce a únicamente especulaciones infundadas.

Al respecto, los detractores del presidente también manifestaron haber llegado a un punto de su recopilación de evidencia en que ya no es posible avanzar sin la cooperación de los presuntos implicados y eso forzó a poner en marcha una investigación de juicio político.

