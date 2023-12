Claves sobre ‘impeachment’ a Biden iniciado por republicanos en la Cámara

Los republicanos en la Cámara de Representantes aprobaron la apertura de juicio político o ‘impeachment’ al presidente Joe Biden, lo que les permitirá hacer indagatorias por varias semanas o meses para intentar presentar alguna acusación formal.

Se trata del segundo paso en el proceso oficial en la Cámara, ya que primero fue la aprobación de la investigación –avalada sin votación por el expresidente de la Cámara, Kevin McCarthy (California)—para que varios comités realizaran la indagatoria.

Entre los comités de mayor influencia están el Judicial, presidido por el republicano Jim Jordan (Ohio), y de Supervisión, liderado por el también republicano James Comer (Kentucky), de la Cámara de Representantes.

Aunque en el proceso también estarán involucrado el comité de Medios y Arbitrios.

El objetivo de la investigación es acumular evidencia y pruebas suficientes para elaborar uno o más artículos de acusación de un delito en particular al presidente Biden, lo cual deberá ser aprobado por la Cámara –con voto simple—y enviado al Senado para realizar el juicio.

El presidente Biden es acusado por los republicanos de recibir beneficios económicos de los negocios de su hijo Hunter Biden, particularmente con China, pero también de interferir en procesos judiciales en Ucrania y, eventualmente salir beneficiado.

El republicano Jim Jordan preside el poderoso Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Crédito: Joe Raedle | Getty Images

¿Hay evidencia suficiente contra Biden?

Hasta el momento, los republicanos no han dado a conocer ninguna evidencia suficiente contra el presidente Biden, a pesar de las investigaciones ya realizadas por los comités mencionados.

Varios republicanos prominentes han expresado públicamente que no han visto evidencia que pudiera inculpar al presidente demócrata en algún delito.

“No se ha proporcionado al público todavía, ni a mí, ninguna prueba que sugiera que se justifica una investigación de juicio político o que el juicio político en sí esté justificado”, dijo a Político el senador Mitt Romney (Utah).

En otras entrevistas en televisión, como en NBC, dijo que si el fuera representante “votaría en contra” de un juicio político.

Hay republicanos que han sido críticos del presidente Biden que incluso reconocen no haber visto evidencia en su contra.

“No creo que estemos intentando realizar un juicio político legítimo contra Joe Biden. Están tratando de participar en una especie de ‘guerra eterna’ de impeachment’”, dijo también a NBC Matt Gaetz (Florida).

A pesar de la votación de 221 votos a favor, el presidente de la Cámara, Mike Johnson (Louisiana), dijo que el proceso es solamente para investigación, ya que todavía no hay decisión de preparar una acusación formal.

El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson (Louisiana), reconoce que no hay claridad sobre que pueda armarse una acusación formal contra el presidente Biden.

¿Qué dice el presidente Biden?

En una posición oficial, el presidente Biden calificó como un “truco infundado” la decisión de los republicanos en la Cámara.

“El pueblo estadounidense necesita que sus líderes en el Congreso tomen medidas sobre prioridades importantes para la nación y el mundo”, dijo. “Todos los días me despierto concentrado en los problemas que enfrenta el pueblo estadounidense: problemas reales que impactan sus vidas y la fortaleza y seguridad de nuestro país y del mundo. Desafortunadamente, los republicanos de la Cámara de Representantes no me acompañan”.

El mandatario habló de los actuales desafíos para EE.UU. sobre Ucrania, Israel y la frontera, en referencia a los más de $100,000 millones de dólares de fondos suplementarios que solicitó al Congreso.

“Tenemos que abordar la situación en nuestra frontera sur y estoy decidido a intentar solucionar el problema”, aseguró. “Necesitamos fondos para fortalecer la seguridad fronteriza, pero los republicanos en el Congreso no actuarán para ayudar”.

¿Qué opinan los votantes?

La posición de los votantes sobre el ‘impeachment’ a Biden está dividida con una ligera mayoría a favor.

Según la encuesta de NPR/PBS NewsHour/Marist University publicada el miércoles pasado, el 49% apoya la investigación, mientras que el 48% se opone.

Entre los demócratas un 25% respalda la indagatoria contra un 80% de los republicanos; en tanto, un 45% de los independientes expresan aprobación y un 50% de desaprobación del proceso de ‘impeachment’.

Un sondeo de CNN registra una ligera baja de respaldo al proceso, al pasar de 47 al 44%.

