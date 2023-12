La Opinión Hoy: América es favorito en la Final

Como si fuera un script de película de Hollywood, La Liga MX se definirá esta semana con un par de enfrentamientos de época entre El América, el mejor equipo de la temporada con un récord histórico de puntos para torneos cortos, y Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, actuales campeones y con una sustancial experiencia acuestas tras haber ganados seis títulos de Liga en los últimos 12 años

América se reporta invicto en calidad de visitante durante la apertura 2023 y nadie fue capaz de derrotar a Los Tigres en su casa. Mientras, Las Águilas tienen una maldición en partidos de ida de finales desde que se instauraron los torneos cortos, puesto que nunca han ganado en uno y todos sus títulos los han definido en el partido de vuelta.

América consiguió 40 puntos máximo en la historia de los torneos cortos por 30 de Los Tigres, que han ganado tres títulos desde que llegó Robert Dante y Boiler al banquillo en apenas 8 meses, uno de ellos desde luego el de Liga de la clausura 2023.

“Lo único que si hubiese venido del futuro pude haber dicho lo que va a pasar, pero ni en mis más remotos sueños y me imaginaba que esto pudiera vivir, me siento privilegiado y muy orgulloso del equipo, de los jugadores de cada uno de ellos, de todos los que integran el plantel, de los que les tocó jugar, de los que toco estar en la banca y los que no pudieron ni siquiera estar en la banca”, Robert Dante .

Por su parte, Andrés Jardine, técnico de Las Águilas, aseguró que la afición americanista no tiene nada de que preocuparse luego de la desconcertante derrota ante San Luis en el partido de vuelta de la semifinal en el Estadio Azteca.

“Qué creen que se recuerden, no fijen con el recuerdo de este partido porque sería muy Injusto, en una campaña donde somos la equipo que más victorias, con menos derrotas, con mejor ataque, mejor defensa, con todos los números a nuestro favor, pero de hecho hoy tuvimos una mala noche, una mala actuación en general, pero por cierto la mejor versión en el torneo va a estar por venir”,Andrés Jardine.

La gran final del fútbol mexicano se jugará jueves y domingo TUDN y Univisión serán los encargados de emitirla en los Estados Unidos.

