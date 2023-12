Nanette Barragán advierte sobre plan migratorio que demócratas apoyarían: “No es bueno el mensaje a inmigrantes y a nuestros aliados”

A pregunta expresa sobre las consecuencias para el presidente Joe Biden y los demócratas en las elecciones 2024, si el Congreso aprueba una reforma de inmigración que complique el asilo y acelere las deportaciones, la presidenta del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Nanette Barragán, reconoció que el mensaje “no sería bueno”.

Sin adelantar que habría un impacto negativo en el proceso electoral del 2024, la representante del Distrito 44 de California, reconoció que sería un mensaje negativo, debido a que algunos demócratas en el Congreso negocian con republicanos –y con apertura de la Administración Biden– un paquete de inmigración restrictivo para el asilo y otras protecciones para no ciudadanos.

“No hay duda de que no es bueno el mensaje que esto enviaría a nuestras comunidades de inmigrantes y a nuestros aliados”, dijo Barragán en entrevista telefónica. “Necesitamos apoyar a los inmigrantes y necesitamos salvar el asilo. Podemos ayudar a abordar los problemas del agua y sin venderlos [a los inmigrantes]”.

Varios reportes indican que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, así como senadores demócratas, con aval del líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (Nueva York), negocian con republicanos una dura agenda migratoria que incluiría deportaciones expeditas, similares al Título 42, además de reformas al proceso de asilo, para hacerlo más complicado.

¿Cuál es la principal preocupación del Caucus Hispano sobre el acuerdo migratorio que podría alcanzar la Administración Biden con los republicanos?, se le cuestionó a la representante Barragán.

“La primera preocupación es que la Casa Blanca en el Senado esté negociando la política de inmigración o el paquete de ayuda exterior. Y no creo que eso debería hacerse, en primer lugar, deberíamos votar sobre la ayuda exterior”, dijo Barragán.

La presidenta del CHC se refiere a los $106,000 millones de dólares que pidió el presidente Biden al Congreso para mantener la ayuda a Ucrania y enviar apoyo a Israel, así como incrementar vigilancia en el Indo-Pacífico.

“Si quieren [los republicanos quieren] hablar del sistema de inmigración en la frontera, está bien. Eso hay que hacerlo por separado, porque lo que está sucediendo ahora es que los republicanos mantienen como rehén la ayuda exterior a expensas de los inmigrantes en nuestro sistema de asilo”, acotó. “Así que estamos felices de sentarnos y tener una conversación, una conversación real sobre la inmigración en la frontera, donde hablamos sobre lo que realmente se necesita hacer, y eso incluye una reforma migratoria integral”.

Barragán dijo que, hasta ahora, las propuestas no son positivas en asuntos migratorios.

“Las negociaciones son simplemente para ayudar a Ucrania”, insistió. “No ofrecen crear una vía legal, no ofrecen abordar la acumulación de casos ni asegurarse de que haya más jueces de inmigración”.

Barragán criticó al líder del Senado, Schumer, y a la Administración Biden por estar abiertos a negociar lo que calificó como “una votación en Nochebuena para deportar a las familias inmigrantes”.

“Están equivocados. Están equivocados”, dijo la presidenta del CHC.

Sin tomar en cuentas congresistas hispanos

¿Por qué ningún miembro del Caucus Hispano fue incluido en las negociaciones del plan de inmigración? ¿Qué le dice la Casa Blanca de por qué no invitaron a nadie para eso?, se le cuestionó a Barragán.

“La Casa Blanca no incluye el Caucus Hispano en las negociaciones, y Schumer tampoco. No he recibido una explicación de por qué”, lamentó. “Todavía no hay ninguna razón. No he recibido una explicación de por qué”.

Barragán se ha unido a otros congresistas del CHC para exigir públicamente evitar una negociación migratoria desventajosa, pero no han obtenido respuesta de la Administración Biden, aunque reconoce que todavía no hay un acuerdo final.

“La respuesta hasta ahora ha sido que están escuchando”, dijo Barragán. “Creo que es realmente importante que, ya sabes, los medios realmente no hayan estado cubriendo mucho, eso es a lo que los republicanos han dicho que no. Dicen que quieren ayudar con la situación en la frontera, pero cuando miras lo que están diciendo es que no, simplemente demuestra que no tienen ningún interés en arreglar o ayudar lo que está pasando”.

Proyecto económico incluye dinero para la frontera

Barragán dijo que los republicanos parecen no querer realmente destinar fondos a detener el cruce de fentanilo o aumentar la vigilancia con agentes de la Patrulla Fronteriza.

“El presidente [de la Cámara, Mike] Johnson, dijo que uno de los grandes problemas era la cantidad de fentanilo que cruzaba la frontera, pero la propuesta de los republicanos es que no incluirían $850 millones de dólares para combatir el cruce del fentanilo por la frontera. También agregaría 300 coordinadores de procesamiento de pedidos para ayudar a las personas a procesar el trabajo pendiente [en inmigración]”.

Este diario publicó que el paquete presupuestal suplementario solicitado por el presidente Biden en octubre pasado contempla $6,400 millones de dólares para la seguridad fronteriza en distintos frentes; $1,600 millones serían para la contratación de agentes de la Patrulla Fronteriza, oficiales que atiendan peticiones de asilo y personal que procese a inmigrantes.

Destacan $204 millones de dólares destinados para la recolección de DNA de inmigrantes por parte de elementos del Departamento de Justicia.

Otros $1,900 millones de dólares serían para el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), enfocados a apoyar inmigrantes elegibles y niños no acompañados.

También se piden $1,400 millones de dólares para que el Departamento de Justicia contrate más jueces y personal de cortes migratorias, mientras que la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recibiría $1,200 millones de dólares para sistemas de inspección que evite el tráfico de fentanilo.