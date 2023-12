Conoce la mansión californiana que Rod Stewart relanzó a la venta por $80 millones de dólares

El cantante británico Rod Stewart, de 78 años, no solo ha dado de qué hablar por su labor sobre los escenarios, sino que también por su habilidad para comprar y vender propiedades.

En días recientes, de acuerdo a The New York Post, el intérprete relanzó a la venta la hermosa mansión que posee en Beverly Park, sin embargo, ya no la está vendiendo en los $70 millones de dólares que pretendió en un inicio, sino que ahora busca venderla en $80 millones de dólares.

La casa originalmente fue lanzada a la venta en junio del 2023, sin embargo, para diciembre de este año ya incrementó su valor en $10 millones de dólares o, por lo menos, eso es lo que considera el afamado artista.

La propiedad ha pertenecido a Rod Stewart desde 1991 cuando invirtió $12 millones de dólares en la compra de un lote de 3 acres.

De acuerdo a la ficha técnica, difundida por diversos medios especializados en la venta de bienes raíces, la mansión de Stewart cuenta con una extensión de 28,500 pies cuadrados, con 13 recámaras y con 19 baños.

La casa, de estilo inglés, es completada por vestíbulo, cocina, antecomedor, comedor, sala de estar, sala principal, family room, sala de televisión, biblioteca, bar, balcones, cuarto de lavado, garaje para cinco carros, entre otras habitaciones.

Al exterior, en su lote de 3.26 acres, goza de terraza, de extensas áreas verdes, de una casa de huéspedes de 4,500 pies cuadrados, de fuentes, de hoguera, de cocina exterior, de piscina con su respectiva zona de spa, de jacuzzi, de canchas de soccer, tenis, entre otras amenidades.

