¿Quiénes son los candidatos que podrían reemplazar al exrepresentante George Santos en la Cámara?

Dos semanas después de que el neoyorquino George Santos se convirtiera en el sexto personaje en ser expulsado en la historia de la Cámara de Representantes, los partidos republicano y demócrata ya determinaron a los candidatos que competirán para reemplazarlo.

El próximo 13 de febrero se llevarán a cabo las elecciones para determinar quién ocupará el escaño vacante producido ante la baja obligada del político de 35 años a quien se le acusa 23 cargos criminales en la Corte del Distrito Este de New York, con la posibilidad latente de ir a un juicio programado para arrancar en septiembre, esto si antes no llega a un acuerdo con la fiscalía mediante el cual acepte su culpabilidad.

Mientras tanto, los demócratas eligieron como candidato a Tom Suozzi quien, durante tres mandatos, había representado al tercer distrito de New York hasta que el año pasado infructuosamente se postuló como candidato a la gubernatura cayendo ante Kathy Hochul, actual mandataria estatal.

El abogado de 61 años previamente ya había anunciado su deseo de competir por el escaño vacante incluso antes de que Santos fuera expulsado de la Cámara.

“Tú me conoces. Nunca me he quedado al margen. Desde el costo de la vida hasta la inmigración, el crimen, el cambio climático y la lucha contra el terrorismo en Medio Oriente. Necesitamos más compasión y menos caos”, indicó al anunciar su candidatura.

George Santos, sexto expulsado en la historia de la Cámara de Representantes. (Drew Angerer / Getty Images)

Por su parte, los republicanos presentaron a Mazi Melesa Pilip como su candidata.

La etíope-israelí tiene 45 años, es madre de siete hijos, profesa la religión judía y en su momento fue soldado del ejército israelí.

Cuando tenía sólo 12 años, junto con su familia salió de África gracias a una operación israelí destinada a ayudar a migrar judíos etíopes hacia Jerusalén. De ahí deriva que después ella se haya convertido en paracaidista en las Fuerzas de Defensa de Israel.

Basado en ello, Pilip cuenta con el respaldo de la Coalición Judía Republicana, así como de algunos líderes clave del Partido Republicano en el Congreso.

Antes de su nominación, se desempeñaba como legisladora del condado de Nassau, New York.

“Este es un momento muy histórico para mí y mi familia. Soy el ejemplo del sueño americano. He superado muchos desafíos en mi vida y por eso quiero ser la voz de nuestras familias de clase media”, expresó una vez que fue declarada oficialmente candidata republicana.

Con estas cartas credenciales, Mazi Melesa Pilip y Tom Suozzi medirán su poderío dentro de ocho semanas.

Sigue leyendo:

* George Santos fue contratado para grabarle un “video de aliento” al polémico senador Bob Menéndez

* George Santos, republicano expulsado de la Cámara, negocia un acuerdo para evitar ir a prisión

* Expulsan a republicano George Santos de la Cámara de Representantes