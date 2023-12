Kanye West critica a Nicki Minaj por no querer colaborar con él

Siempre polémico, Kanye West ha acaparado ahora los titulares por un ataque de ira que tuvo durante una fiesta para que un selecto grupo de personas escuchara su nuevo álbum Vultures. Entre los comentarios destacó uno en contra de la estrella de hip hop Nicki Minaj, quien no quiso dar su autorización para el uso de una estrofa en la canción “New Body”, que forma parte del disco.

A través de la plataforma X (antes Twitter) el rapper de 46 años compartió una captura de pantalla del texto que le envió a Minaj: “Hola, soy Ye. ¿Puedo llamarte para autorizar “New Body” para el nuevo álbum?” La respuesta de Nicki -con un video- fue muy directa: “Niño, ese tren ha salido de la estación, OK? Con todo respeto, acabo de sacar un nuevo álbum. ¿Por qué iba a sacar una canción que lleva tres años disponible? Vamos, chicos”.

Pero Kanye no se quedó callado, y en su improvisado discurso incluyó a quien consideraba su amiga: “Yo hice que esa chica reescribiera su verso tres veces para “Monster”. Apoyé su carrera. Entonces no sé qué es. Pero lo conseguiremos, o simplemente no lo impulsaremos”.

El álbum Vultures originalmente sería lanzado el 15 de diciembre, pero diversos problemas han retrasado su estreno. Cuenta con colaboraciones de artistas como Future y James Blake, pero recientemente se dio a conocer que para uno de los tracks West incluyó un sample de la canción del grupo Backstreet Boys “Everybody (Backstreet’s Back)” -original de 1997- sin permiso.

Ahora, los planes de Kanye West por hacer que su fans conozcan esta nueva producción en plataformas digitales antes de que termine el año se han venido abajo, ya que las quejas del artista incluyeron comentarios antisemitas y menciones a Drake, Travis Scott y Jay-Z. El último disco que el rapper sacó al mercado fue Donda, en 2021; obtuvo críticas encontradas, pero fue nominado al Grammy en la categoría de Álbum del Año.

