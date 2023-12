Los Ángeles Angels comienzan una nueva etapa sin el japonés Shohei Ohtani: “La vida continúa”

Para Shohei Ohtani comienza una nueva etapa de su carrera tras haber acordado recientemente con Los Ángeles Dodgers por un histórico contrato de $700 millones de dólares por las próximas 10 temporadas de las Grandes Ligas, pero en su antiguo equipo, los Angels, también arranca un nuevo ciclo con la ausencia de la estrella japonesa.

Si bien en lo deportivo la presencia de Shohei Ohtani no había logrado catapultar a los Angels a la postemporada de la MLB en las últimas campañas, la presencia del bateador/lanzador asiático generaba ganancias económicas y mediáticas para un equipo que ahora solo contará con el jardinero Mike Trout como lanza principal de cara al 2024.

El gerente general de los Angels, Perry Minasian, aseguró recientemente que a pesar no poder contar más con Shohei Ohtani la vida continua, al mismo tiempo que le deseó toda la suerte a la estrella japonesa que sorprendió a todos con su decisión de quedarse en Los Ángeles y llegar a un acuerdo de cifras históricas.

La sensación japonesa Shohei Ohtani durante su presentación como nuevo jugador de Los Ángeles Dodgers el pasado jueves en el Dodgers Stadium. (Meg Oliphant/Getty Images)

“Es alguien a quien, personalmente, le tengo un gran respeto y a la organización el encantaba tenerlo”, aseguró Minasian de acuerdo con la cadena ESPN, sobre el japonés que llegó a los Angels durante la temporada 2018 y durante las últimas seis campañas deslumbró tanto con el madero como sobre la lomita para conquistar dos premios MVP de la Liga Americana (2021 y 2023).

El directivo de la novena angelina reiteró que deben seguir adelante más allá de no poder contar con el astro japonés e intentar romper con la racha negativa que vienen arrastrando al no poder disputar la postemporada desde el 2014. Además, no saben lo que es terminar con registro positivo en la temporada regular desde el 2015.

“Es uno de los mejores jugadores que jamás haya jugado para esta organización, y lo entendemos, pero la vida continúa. Vamos a afrontar el resto de la temporada baja y trabajar tan duro como podamos para conformar un equipo realmente competitivo en el terreno de juego para la próxima temporada”, prosiguió Minasian.

Shohei Ohtani debutó en las Grandes Ligas en la temporada 2018 con Los Ángeles Angels, con una actuación que le valió para ganar el premio al Novato del Año en la Americana. (Ezra Shaw/Getty Images)

Una baja que vale por dos

Desde su debut en las Grandes Ligas en el 2018 con el uniforme de Los Ángeles Angels, Shohei Ohtani deslumbró a todos con sus habilidades para batear y para lanzar, al punto de convertirse en una de sus principales figuras en la rotación y en un bateador designado fijo. Dos puestos, que con su ausencia, serán difíciles de ocupar.

Aunque de momento Perry Minasian, no adelantó nombres de jugadores para reforzar al equipo, sí confirmó que buscarán armarse lo mejor posible de la mano del compromiso mostrado por los dueños del equipo, liderados por Arte Moreno.

“Este es un grupo que quiere ganar. Financieramente creo que lo que los dueños han comprometido a lo largo de los años lo prueba. En la temporada baja vamos a mejorar este equipo, pero aún es temprano desde le punto de vista del mercado y de lo que hay disponible”, sentenció el gerente general del equipo.

Sigue leyendo:

– ¿Cuál podría ser la probable alineación y la rotación de Los Ángeles Dodgers para la temporada 2024 de las Grandes Ligas?

– Ronald Acuña Jr. y Shohei Ohtani ganan el Premio Hank Aaron de la temporada 2023 de la Major League Baseball

– Tyler Glasnow recibiría un contrato por $135 millones de dólares de Los Angeles Dodgers