Real Madrid confirmó que David Alaba se perderá lo que resta de temporada por lesión en la rodilla

El peor escenario posible se confirmó este mismo domingo luego de que el Real Madrid anunciara que David Alaba se perderá lo que resta de la presente temporada debido a una lesión en la rodilla izquierda sufrida durante la contundente victoria conseguida por el cuadro merengue ante el Villarreal (4-1) en un partido correspondiente a la jornada 17 de LaLiga.

El conjunto merengue, que asaltó la cima del campeonato español de forma momentánea a la espera de lo que haga este lunes el Girona que disputará su compromiso de la jornada 17 ante el Deportivo Alavés, pierde otra pieza importante en la defensa después de las lesiones de Éder Militao y Dani Carvajal además de la del portero Thibaut Courtois

Después de realizarle los exámenes médicos pertinentes al jugador austríaco el Real Madrid confirmó que David Alaba presenta una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo que tendrá que ser operado en los próximos días obligándolo a perderse lo que resta de temporada.

El defensor austríaco David Alaba abandonó el campo de juego en el Santiago Bernabéu con visibles muestras de dolor asistido por el cuerpo médico del Real Madrid. (Ángel Martínez/Getty Images)

David Alaba, uno de los habituales en el centro de la zaga blanca junto al alemán Antonio Rüdiger, se lesionó durante le minuto 33 del partido que se disputó este domingo en el Santiago Bernabéu. El defensor del cuadro merengue estaba marcando a Gerard Moreno cuando hizo un mal giro de la rodilla izquierda. Rápidamente quedó tendido en el terreno.

La lesión de Alaba pone contra las cuerdas al director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, quien cuenta apenas con Rüdiger y Nacho Rodríguez como los únicos centrales natos para lo que resta de la temporada que se encuentra cerca de terminar la primera mitad. El entrenador blanco puede optar por el comodín del mediocampista Aurélien Tchouaméni, aunque no se descarta que busquen fichar un central.

“Todavía no he podido hablar con Alaba. Tuvo una lesión de cruzado, es una pena y estamos muy tristes por todo esto. Es otro jugador que cae. En toda mi carrera nunca me había pasado tener a tres jugadores con ligamentos cruzados rotos en cuatro meses. Es increíble”, reconoció Ancelotti haciendo referencia a las lesiones del austríaco, Militao y Courtois.

David Alaba disputando un balón con el mediocampista francés del Villarreal, Étienne Capoue durante el encuentro que se llevó a cabo este domingo en el Santiago Bernabéu. (EFE/Kiko Huesca)

“Lo que tenemos que hacer como equipo es lo que ya hemos hecho: aguantar. Hemos hecho mucho más de lo que todo el mundo esperaba. Este equipo aguanta, lucha, juega bien y tiene un compromiso extraordinario y esa es la única manera de reemplazar a los jugadores que han tenido lesiones importantes”, sentenció el DT sobre cómo hacerle frente a esta nueva lesión que afronta el Real Madrid.

Por su parte, Lucas Vásquez también se refirió a lesión que sufrió su compañero de equipo y la tristeza que genera dentro del grupo que David Alaba esté pasando por esta desafortunada situación que lo dejará fuera de las canchas por lo que resta de temporada.

“Alaba está muy fastidiado. Es la gran mala noticia que tuvimos hoy (domingo). Es una lesión complicada, muy larga. Estamos teniendo muy mala suerte con estas lesiones últimamente. Es difícil porque David es un tipo increíble, un profesional top, así que estamos muy tristes, pero sabemos que va a dar todo para volver mejor aún”, comentó el jugador español del cuadro merengue.

