Real Madrid golea al Villarreal, pero le sale cara la victoria por las lesiones de dos figuras

El Real Madrid ofreció uno de los partidos más completos de la temporada para deshacerse con claridad del Villarreal por 4-1, lo que le sitúa provisionalmente de nuevo como líder de LaLiga, a falta de que el Girona reciba este lunes al Alavés en el cierre de la decimoséptima jornada.

En el mismo tenor, los merengues abrieron más la brecha sobre Barcelona y Atlético de Madrid, los otros dos grandes aspirantes a la lucha por el título.

Esta vez no hubo tropiezo del conjunto blanco ante el ‘Submarino Amarillo’, al que no había podido superar en los cuatro anteriores enfrentamientos ligueros. Con buen juego, intensidad y pegada el equipo del italiano Carlo Ancelotti salvó el escollo villarrealense con claridad.

No obstante, no todo fueron buenas noticias para el Real Madrid, porque el austríaco David Alaba se retiró con una posible importante lesión en su rodilla izquierda tras una pugna con Gerard Moreno y el francés Ferland Mendy no jugo la segunda mitad con molestias musculares. Si se confirma la lesión no es algo menor ya que también tiene ausente durante toda la temporada al brasileño Militao, y solamente le quedan dos centrales, el alemán Antonio Rudiger y Nacho Fernández.

El inglés Jude Bellingham, de nuevo determinante, al rematar de cabeza un pase del croata Luka Modric y el brasileño Rodrygo Goes reflejaron en el marcador la superioridad madridista ante un Villarreal demasiado permeable que también perdió con problemas físicos antes del descanso a Álex Baena y a Gerard Moreno e incluso Raúl Albiol también tuvo que dejar su sitio.

Aunque Marcelino García Toral trató de que su equipo incrementara la intensidad en la reanudación y pese a que, como es tradicional, José Luis Morales, marcara su habitual gol en el Bernabéu y reabriera el choque, apenas le dio opción el Real Madrid al cuadro castellonense, porque mantuvo el ritmo de juego y su ambición. Sentenció la victoria en el tramo de cuatro minutos (64 y 68) con un magnífico tanto de Brahim Díaz y la primera diana del curso de Luka Modric.

Inapelable triunfo del Real Madrid, que obliga al Girona a ganar al Alavés si quiere retener el liderato y que pone una distancia de siete puntos sobre el Barcelona y de ocho respecto al Atlético, que tiene pendiente aún el partido aplazado ante el Sevilla. Para el Villarreal supone un paso atrás en su reacción que le deja relativamente cerca del peligro.

La lesión de David Alaba

El central austriaco David Alaba tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 34 del partido entre Real Madrid y Villarreal sin poder apoyar en el césped tras una acción en la que se le quedó enganchada la pierna, una acción que le provocó un mal gesto de la rodilla.

Alaba encimó al español Gerard Moreno en el círculo central intentando robarle el esférico y apoyó mal la pierna izquierda, con un giro no habitual de la rodilla izquierda tras el que se quedó tendido en el césped pidiendo las asistencias médicas desde el primer momento.

Consciente de la probable gravedad de la lesión, Alaba dejó el terreno de juego con cara de susto y ayudado por dos integrantes del cuerpo médico para dirigirse al vestuario del Santiago Bernabéu.

La reacción de sus compañeros en el momento en el que vieron la acción fue clara muestra de la gravedad de la lesión que se percibió tras el mal gesto de la articulación.

De acuerdo con un reporte de la agencia EFE, fuentes indicaron que la primera exploración en la articulación de Alaba no es esperanzadora y se someterá a pruebas radiológicas durante la noche de este domingo o el lunes.

Un Real Madrid en el que ya sufrieron una grave lesión de rodilla el belga Thibaut Courtois y el brasileño Eder Militao a principio de temporada, con sendas lesiones de ligamento cruzado.

Además, el técnico italiano Carlo Ancelotti perdió otro jugador al descanso, el francés Ferland Mendy. El lateral izquierdo no salió a la segunda mitad por unas molestias en la pierna derecha por las que el lunes se someterá a pruebas.

Un partido entre Real Madrid y Villarreal en el que en el minuto 28 se tuvo que retirar del terreno de juego el futbolista visitante Álex Baena tras recibir un pisotón de Lucas Vázquez al inicio del encuentro.

El golazo de Brahim Diaz

El español Brahim Díaz, delantero del Real Madrid, valoró su tanto en la victoria contra el Villarreal (4-1) como uno de “los mejores goles” de su “carrera” a la vez que quiso enviar “un mensaje de ánimo” a su compañero, el austriaco David Alaba, quien dejó el terreno de juego al lesionarse en la rodilla izquierda.

“Es uno de los mejores goles de mi carrera. Y sobre todo en el Santiago Bernabéu”, señaló en Real Madrid TV.

“Son jugadas que suelo hacer habitualmente. Hoy ha entrado y estoy muy contento por el trabajo del equipo, hemos hecho un gran partido”, añadió.

“Hemos hecho un gran trabajo defensivo. La intensidad y la actitud que hemos tenido ha propiciado que arriba creásemos peligro”, analizó sobre el encuentro.

Además, mostró su apoyo a Alaba, quien dejó el terreno de juego a los 34 minutos tras una lesión en la rodilla izquierda tras la que no pudo apoyar la pierna al marcharse al vestuario.

“Quería enviar un mensaje de ánimo a Alaba. No sabemos qué ha pasado, pero salió fastidiado y triste. Estamos con él y esperemos que sea lo menos posible”, dijo.

*Con información de EFE.

