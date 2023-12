Residente dice cuál frase en una de sus canciones ha eliminado para siempre de sus conciertos

Los fans del rapero puertorriqueño Residente esperaban mucho su nuevo álbum, que saldría a la venta en octubre o noviembre de este año. Pero él decidió posponer indefinidamente el lanzamiento, ya que se encuentra profundamente afectado por el conflicto armado en Palestina.

A través de su cuenta de Instagram, el artista de 45 años, cuyo verdadero nombre es René Pérez Joglar, publicó un video en el que informa que ha eliminado para siempre en sus conciertos una frase de su éxito de 2006 (con Calle 13) “Atrévete”: Cuando yo de chamaquito escribí “Atrévete” no tenía ni p*** idea de lo que ocurría en Medio Oriente. Me salió esta línea, que ya está cancelada de mis conciertos, “que va a explotar, como palestino”. Me da una vergüenza ca***** haberla escrito. Bien ca****. Pero ¿qué hice? Pues me empecé a educar, a entender, a conocer lo que sucede realmente en Palestina”.

En cuanto al álbum, el rapero no mencionó una fecha de estreno, sino que compartió su sentir en estos momentos: “Desde octubre decidí posponer la salida de mi disco junto con varios videos que se suponía salieran este año porque se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina. No me siento bien, me duele demasiado, pienso en mi hijo todos los días, no puedo ser indiferente ante esto”.

Residente también criticó ciertas publicaciones en las redes sociales en estos momentos: “En vez de subir un story modelando ropa, o mostrando el plato de comida que te estás comiendo o la noche de fiestas en donde te emborrachaste…Esto no lo hago desde el lado del reproche sino desde el lado de la decepción. Como artista me entristeció el ver que durante toda la premiación de los Grammys nadie dijo nada sobre este genocidio. Entiendo que hay gente que no dice nada porque no entienden sobre el conflicto… Pero a ver díganme, ¿Qué es lo que hay que entender que es tan complicado?”

Por último, el artista también pidió un cese al fuego en el conflicto israelí-palestino, como parte de su mensaje que hasta el momento lleva más de 593,000 likes en esa red social. Los sencillos promocionales de su nuevo álbum tampoco cuentan con una fecha definida para programarse. Hasta la fecha Residente sólo ha lanzado un disco en plan solista, en 2017.

Sigue leyendo: