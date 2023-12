Bad Gyal se negó a perrear con Rauw Alejandro: “Sólo vine a cantar”

Bad Gyal se negó a perrear con Rauw Alejandro. El fin de semana, la cantante catalana acudió como invitada a uno de los conciertos que el intérprete de “Al mágico” ofreció en Puerto Rico, como parte de su gira Club Saturno. Con lo que no contaba la artista era que viviría un momento incomodo al que tendría que poner límites.

La catalana subió al escenario dispuesta a dar un buen show bajo sus condiciones. Desde que Bad Gyal apareció en escena, Rauw Alejandro se acercó a ella para perrear; sin embargo, esta lo esquivo en varias ocasiones.

Ante la reacción de Bad Gyal, el puertorriqueño insistió hasta que se agotó y la calificó de “tímida” por no querer bailar con él.

No nos libramos del acoso ni en un escenario delante de miles de personas. Este momento de Rauw Alejandro con Bad Gyal anoche en Puerto Rico. pic.twitter.com/umUcsxrb75 — Sonia Palomino (@soniapalomino) December 17, 2023

“Yo quería perrear con Bad Gyal, pero ella estaba como tímida”, dijo. Esto no le sentó muy bien a la intérprete de “Chulo”, quien inmediatamente dejó clara su posición: “A mí no me involucren”.

“Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Voy a cantar la que me toca ahora y los voy a dejar con el Rauw para que siga su fiesta”, agregó.

El puertorriqueño no se quedó callado y respondió: “¿Involucren con qué? Si yo ando soltero, mami”.

Críticas a la actitud de Rauw

Luego de que el video con la actitud insistente de Rauw Alejandro se viralizara en redes sociales, las críticas no tardaron en aparecer. Muchas personas condenaron el comportamiento del puertorriqueño, que calificaron como acoso, y aplaudieron la respuesta de Bad Gyal, quien puso límites que hizo respetar.

“No nos libramos del acoso ni en un escenario delante de miles de personas”, “Bad Gyal siéndole más fiel a Rosalía que el propio Rauw Alejandro”, “Para que veáis que hay hombres que cuando es no, no entienden el NO y siguen insistiendo. Si esto pasa en un concierto imaginad lo que puede pasar a puerta cerrada”, eran algunos de los comentarios en redes sociales sobre la actitud insistente de Rauw Alejandro.

En los últimos días el puertorriqueño también ha sido criticado en redes sociales por sus bailes subidos de tono con las fanáticas que sube al escenario en sus shows.

Meses de polémicas y rumores de infidelidad

Desde que Rauw Alejandro y Rosalía anunciaron su separación, luego de comprometerse este año, surgieron cientos de rumores que acusaban al puertorriqueño de haber sido infiel.

A pesar de que el cantante asegurara que la separación no fue producto de terceras personas, muchos no creyeron en sus palabras y comenzaron a investigar.

En ese momento, aparecieron varias teorías que explicaba el motivo de la ruptura. Algunas incluso involucraban a Shakira, con quien publicó el tema “Te felicito”; sin embargo, la que más tuvo respaldo en redes sociales fue la que señalaba a la modelo Valeria Duque como manzana de la discordia.

De acuerdo con los rumores, la modelo y el cantante se conocieron en el backstage en uno de sus conciertos y presuntamente mantuvieron relaciones sexuales, lo que habría sido la causa de la separación entre Rosalía y Rauw Alejandro.

Sin embargo, los rumores fueron desmentidos por la expareja e incluso por la propia modelo.

Tanto Rosalía como Rauw Alejandro respondieron a los rumores con un comunicado en sus redes sociales, en los que desmintieron los rumores pidieron respeto a su privacidad. “No podía quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, indicó en ese momento el puertorriqueño.

Por su parte, Rosalía sólo se limitó a pedirle a sus fans que no les prestaran atención a los rumores. “Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, escribió la cantante.

La modelo colombiana, a quien involucraron en la polémica, exigió respeto y empatía. “Nunca antes estuve en una situación así. Todo lo que se está diciendo sobre mi es falso, no tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando. Soy parte de una narrativa mediática que puede destruir reputaciones de varias personas”, indicó.

