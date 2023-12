Charlie Sheen admite que fue responsable de que la serie “Two And a Half Men” no siguiera teniendo éxito

La serie “Two And a Half Men”, creada y producida por Chuck Lorre, duró 12 temporadas (de 2003 a 2015), pero al final de la octava el actor Charlie Sheen fue despedido del programa debido a que hizo comentarios en contra de Lorre. Ashton Kutcher lo sustituyó, compartiendo créditos con Jon Cryer y Angus Turner Jones; sin embargo, los ratings bajaron a partir de ahí.

Ahora, Sheen ha hecho declaraciones en las que se considera responsable de que el programa decayera, ya que su mal comportamiento causado por su adicción a sustancias lo hizo “romper las reglas”. Entrevistado por Deadline, dijo: “Hay muchos grandes recuerdos…Estábamos trabajando muy duro en ese programa, en todos los aspectos de la producción, desde la sala de guionistas hasta el equipo y el elenco. Todos. Sabíamos lo que teníamos y el valor de tomarnos el tiempo para crearlo adecuadamente.

“Y yo conocía las reglas, desde el primer día. Bueno, cuando digo que conocía las reglas es justo lo que se requería de mí para contribuir a ese lugar de trabajo, lo que se esperaba de mí. Y así, cuando comencé a enfrentarme a ellos, las reglas nunca cambiaron. Lo miraría desde un punto de vista deportivo. Es como si entrenáramos toda la semana y luego el viernes por la noche fuera noche de juego, y tuvieras que jugar por el nombre en el frente de la camiseta, no en la parte de atrás. Y luego, en algún momento del camino, decidí que las reglas ya no se aplicaban a mí. Y eso no era justo para el sistema que existía”, dijo el actor de 58 años, quien después de esa serie estelarizó otro sitcom llamado “Anger Management”.

“Two And a Half Men” trataba acerca de Charlie (Sheen), un escritor de jingles que vive en una casa frente a la playa. Inesperadamente llegan a vivir con él su hermano Alan (Cryer) y el hijo de éste, Jake (Harper), dando pie a divertidas situaciones. En 2011 el actor estaba en uno de sus tantos programas de rehabilitación cuando hizo las declaraciones en contra de Lorre, y posteriormente pidió un aumento de salario, el cual le fue negado. Su contrato termino en marzo de ese año, y a su personaje “lo mataron” en el argumento.

El mes pasado se dio a conocer que Charlie Sheen y Chuck Lorre se reconciliaron, reuniéndose para una nueva serie de comedia, “Bookie”, que está disponible en la plataforma de streaming Max. El productor comentó a Entertainment Tonight que fue muy doloroso el tiempo en el que Sheen hizo esas declaraciones, pero también narró cómo fue el reencuentro: “Llamé a su agente… me pusieron en contacto con Charlie y le dije: ‘Aquí tienes una idea divertida’. No podría haber sido más amable, entusiasta y generoso con todo el asunto. Hablamos por teléfono probablemente durante una hora la primera vez, y le envié el guión, porque le pedí que se interpretara a sí mismo, bueno, una versión ficticia de sí mismo, y quería ser respetuoso de que fuera algo con lo que se sintiera cómodo”.

A pesar de todo ello, Charlie Sheen admite que todo hubiera sido distinto si no hubiera hecho esas declaraciones, y así “Two And a Half Men” habría mantenido el éxito con el que contaba hasta la octava temporada: “Sí yo no hubiera j***** todo, podríamos haber hecho el programa todo el tiempo que quisiéramos. Por eso dicen, no vivas arrepentido, pero tienes que honrarlo. Tienes que aprender de ello”.

