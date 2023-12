Fernando Gago revela que lo convenció para aceptar la propuesta de dirigir a Chivas de Guadalajara

Fernando Gago ya está rumbo a México para tomar posesión como entrenador de las Chivas de Guadalajara tras la partida de Veljkovic como director técnico del Rebaño Sagrado.

El entrenador argentino reveló que fue lo que lo convenció de unirse al equipo de Guadalajara y aceptar el proyecto de Fernando Hierro.

“Hubo un poco de todo. El momento en el que se presentó el proyecto, de la idea, del convencimiento que tiene el presidente, el director deportivo, me entusiasmó y tomé la decisión de ir a las Chivas”, en entrevista con ESPN.

"EL PROYECTO ME SEDUJO MUCHO". Fernando Gago analizó la decisión de convertirse en nuevo DT de las Chivas de Guadalajara… ¿Cómo le irá en este desafío al ex-DT de Racing?pic.twitter.com/DVTmII9hIp — SportsCenter (@SC_ESPN) December 18, 2023

Esta será la tercera experiencia de Gago como entrenador luego de pasar por Aldosivi y Racing de Avellaneda.

El argentino tendrá su primera pasantía en México y afirmó que tratará de aprovecharla al máximo.

Además, Gago destacó que conoce parte de la plantilla, pero que deberá reunirse para saber qué decisiones tomar para el Torneo Clausura 2024.

“Es un análisis bastante amplio, todavía me quedan por resolver algunas cosas, que ya empezaré a hablar con el club para empezar a tomar decisiones y ver qué es lo mejor para lo que viene”.

Experiencia de Gago con Racing

Fernando Gago tuvo un gran trabajo con Racing de Avellaneda donde peleó por títulos y estuvo en 102 encuentros como entrenador.

Con Racing, Gago ganó dos títulos. Quedó con el trofeo Copa de Campeones y campeón de la Copa Intercontinental.

“El ciclo fue bueno, creo que el nivel de crecimiento, hubo mucha venta de jugadores. El equipo tuvo dos títulos, posibilidad de pelear en competiciones, algunos resultados no se dieron. Estoy muy agradecido, estoy muy encariñado con la gente por los dos años que me ha tocado vivir. Obviamente la forma de la salida no fue buena, no fue lo mejor, pero creo que fue un paso muy importante en mi carrera. Me fui con un sentimiento de haber hecho bien las cosas”.

Sigue leyendo:

– Martín Anselmi ilusionado de dirigir a Cruz Azul: “Quiero construir un equipo competitivo”

– Javier Aquino habló del arbitraje en la final: “Les duele que Tigres esté ahí”

– “Fueron años de comer mier…”: La reacción de Álvaro Fidalgo y otros campeones de América