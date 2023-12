José Benavídez Sr. dice que David Morrell debe pelear contra Plant o Andrade para enfrentar a su hijo

José Benavídez Sr., padre y entrenador de David Benavídez, expresó que David Morrell necesita pelear contra los contendientes Caleb Plant, Anthony Dirrell o Demetrus Andrade si desea calificarse para enfrentar al Monstruo Mexicano a continuación.

En una entrevista con Fight Hype, Benavídez Sr. comentó que confía en que su hijo puede detener a Morrell y afirmó que han estado hablando con el equipo del cubano para cerrar una pelea, pero insistió en que no quieren dejarlo pelear porque aseguran que no está listo todavía para el peleador mexoamericano.

“Creo que David Morrell es un buen peleador, pero creo que deberían ponerlo con muchachos conocidos que lo llevarán a aguas profundas y ver qué hace. Debería pelear contra Caleb Plant, Anthony Dirrell o incluso Boo Boo Andrade. Esa es la única manera en que estará calificado para ver. Nosotros (David Benavídez) pelearemos contra él ahora mismo. Creo que David puede detenerlo”, dijo el entrenador.

David Morrell mantuvo su invicto y cinturón ante Sena Agbeko en Minneapolis. Foto Cortesía: Amanda Westcott/Showtime.

“Creo que él quiere esa pelea. No creo que le tenga miedo a David, pero si su equipo no cree que esté preparado, no hay nada que pueda hacer. He estado preguntando por (él). He estado hablando con su equipo y con su entrenador. Queremos pelear contra él. Creo que David (Benavídez) puede detenerlo en ocho o nueve rounds, pero también creo que va a mejorar. Es un peleador realmente bueno y está mejorando, cada vez mejor. Pero quiero pelear con él ahora porque creo que David puede detenerlo”, añadió.

Cabe destacar que el peleador cubano ha declarado que siente preparado para enfrentarlo y es David Benavídez quien no quiere. Después de su victoria sobre Sena Agbeko, David Morrell volvió a retar al mexoamericano y aseguró que en el 2024 subirán juntos al ring, pero tendrá que pelear con alguno de los contendientes mencionados anteriormente para ganarse su oportunidad en el futuro.

Asimismo, hace poco Benavídez indicó que sus planes en estos momentos, luego de vencer de manera dominante a Demetrius Andrade en noviembre, es buscar un combate importante con Saúl ‘Canelo’ Álvarez o Jermall Charlo, pero, de no conseguir a ninguno de estos grandes nombres, enfrentaría sin problemas a Morrell.

David Benavídez quiere conseguir de una vez por todas su oportunidad frente a Canelo Álvarez en 2024. Foto Cortesía: Amanda Westcott/Showtime.

David Morrell, de 25 años, es el monarca regular de las 168 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y derrotó a Sena Agbeko con un nocaut en el segundo asalto el pasado fin de semana. El cubano solo tiene nueve peleas como profesional y las ha ganado todas, ocho de ellas por nocaut.

Por su parte, David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora quiere que el siguiente sea el multicampeón azteca. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

Sigue leyendo:

· David Morrell noquea a Agbeko en última función de Showtime y pide pelea con David Benavídez

· David Morrell no cree que Canelo Álvarez quiera arriesgar sus cinturones ante David Benavídez

· David Benavídez afirma que aceptaría una cláusula de rehidratación si Canelo Álvarez se la pidiera