Marvel despide a Jonathan Majors tras condena por agresión y acoso

El futuro de Jonathan Majors en el Marvel Cinematic Universe (MCU) ha dado un giro inesperado con la decisión de Marvel de prescindir de sus servicios, tras la condena del actor por agresión y acoso. Majors, quien interpretaba a Kang, un personaje central en el universo de superhéroes de Marvel, se encuentra ahora en un limbo respecto a su continuidad en la franquicia.

La lógica indicaría que Marvel buscaría un reemplazo para Majors y continuaría con el desarrollo del personaje. Sin embargo, la noticia se propagó tan rápidamente que no se han revelado detalles sobre la dirección que tomará el estudio. Esta situación no es ajena a Marvel, ya que en el pasado ha reemplazado a actores en roles importantes, como ocurrió con Terrence Howard y Edward Norton en etapas anteriores del MCU, limitándose a una única película en ambos casos.

La confirmación del despido de Majors provino de Deadline, revelando que Marvel aguardaba el veredicto del juicio antes de tomar una decisión definitiva. Sorprendentemente, apenas minutos después de que el jurado lo declarara culpable de agresión y acoso, se filtró la noticia de su salida del universo Marvel.

Jonathan Majors debutó en ‘Loki’ y alcanzó su momento más destacado como Kang en ‘Ant-Man y la Avispa: Quantumania’. La decepción económica de esta última película podría haber contribuido a que Marvel tomara la decisión de prescindir de sus servicios.

La incógnita ahora recae en el futuro de Kang y cómo Marvel abordará su ausencia. La próxima entrega de Los Vengadores, titulada ‘The Kang Dynasty’, sugiere que habrá consecuencias significativas. Marvel se enfrenta a la tarea de reconfigurar su universo de superhéroes en un periodo relativamente corto.

El reconocido actor estadounidense Jonathan Majors, conocido por su papel como Kang en las producciones de Marvel Studios, ha sido declarado culpable de agresión tras un juicio de dos semanas en Estados Unidos.

Majors alcanzó la fama en 2017 con su participación en la miniserie “When We Rise” y ha sido una presencia destacada en películas como “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (2023) y “Creed III” (2023).

El 25 de marzo pasado, Majors fue arrestado en Nueva York bajo cargos de violencia doméstica después de un altercado con una mujer, identificada posteriormente como su exnovia. Según un comunicado de Variety, la víctima sufrió heridas leves en la cabeza y el cuello, requiriendo atención hospitalaria.

Durante el juicio, Majors enfrentó cuatro cargos por acoso y agresión con agravantes relacionados con el incidente en Nueva York. Aunque sus abogados lo defendieron, el jurado de Manhattan lo declaró culpable el 18 de diciembre de un delito menor de agresión y otro de acoso.

La sentencia está programada para el 6 de febrero, y el actor podría enfrentar hasta un año de cárcel por el cargo de acoso. Hasta el momento, Jonathan Majors no ha emitido declaraciones sobre el veredicto.

Al igual que en el caso de Josh Brolin, quien interpretó a Thanos, Marvel Studios enfrenta la disyuntiva de mantener a Majors como el villano principal de su saga actual. El actor ha encarnado a Kang el Conquistador en la serie “Loki” y como el antagonista principal en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

Según un artículo de Variety, debido a la controversia del juicio, Marvel Studios estaría considerando cambiar el enfoque del personaje de Kang a otro villano, posiblemente el Doctor Doom de Los Cuatro Fantásticos.

