Tom Hardy informa que ya se reanudó el rodaje de la película “Venom 3”

La tercera película de la saga de “Venom”, basada en el personaje de Marvel, fue una de muchas producciones cuyo rodaje se interrumpió debido a la huelga de actores en Hollywood; pero ésta ya ha terminado, por lo que Tom Hardy recurrió a su cuenta de Instagram para informar a los fans que la filmación está de nuevo en marcha.

El actor británico de 46 años escribió un largo mensaje (junto a una fotografía en blanco y negro que lo muestra junto a la directora Kelly Marcel y el operador Jacob Tomuri), que dice: “El último baile: afortunadamente hemos vuelto a filmar, y quiero tomarme un momento para agradecer a todos los equipos hasta ahora en el viaje, desde “Venom 1” hasta aquí. A todo nuestro fantástico elenco y equipo, buenos amigos y familiares. Hemos recorrido un largo camino, ha sido y sigue siendo mucho.

“Es muy divertido este viaje, siempre hay momentos difíciles que superar cuando trabajamos, pero no se siente tan difícil cuando amas lo que haces y cuando sabes que tienes un gran material y el apoyo de todos lados, de un gran equipo, rodeado de departamentos talentosos y apasionados, y cuando estás rodeado de personas que amas y que te importan, no hay nada mejor. Quiero mencionar muy brevemente lo orgulloso que estoy de mi directora, compañera de escritura y querida amiga Kelly Marcel. Verte tomar el mando de esto me llena de orgullo; es un honor. La confianza, tu instinto, tus instintos, siempre son acertados. Primera clase: te apoyo. 💯%. Como siempre. ¡¡¡Por un gran viaje !!!”, concluyó.

La primera película de “Venom” se estrenó en 2018, y tuvo buenos resultados en taquillas; en el reparto principal también destacaron Michelle Williams y Riz Ahmed. Hardy interpreta al periodista Eddie Brock, quien establece una simbiosis con un ente alienígena (Venom), quien le da una fuerza sobrehumana y se enfrenta a los criminales que Brock investiga. En 2021 llegó a los cines la secuela, “Venom: There Will Be Carnage”, en la que Woody Harrelson fue el villano Cletus Kasady. La tercera parte aún no tiene título, pero se estrenará en Estados Unidos el 8 de noviembre de 2024.

Como ya es una costumbre es las producciones de películas sobre superhéroes de Marvel, detalles sobre el argumento y otros actores que aparecerán en este nuevo filme de “Venom” son un secreto; lo único que se sabe hasta ahora es que Juno Temple (famosa por la serie de televisión “Ted Lasso”) y Chiwetel Ejiofor tendrán personajes coestelares. Sin embargo, corre el rumor de que el actor Tom Holland (protagonista de la actual saga de cintas de “Spider-Man”) podría hacer una aparición especial, pues en los comics Venom es uno de los némesis de “El Hombre Araña”.

