Saturday Night Live a Latinoamérica ¿dónde se podrá ver?

Saturday Night Live llega a Latinoamérica. El popular programa de sketches podrá verse en streaming en varios países de la región a partir de 2024.

El late show, uno de los más importantes de la televisión estadounidense, será transmitido en vivo desde Nueva York y podrá disfrutarse a través de Universal+.

Se espera que el programa se pueda ver en Latinoamérica a partir de su temporada 50, que se estrenará en el otoño de 2024. Sin embargo, hasta el momento, no se sabe si las entregas anteriores estarán disponibles en la plataforma de streaming.

Saturday Night Live hizo su debut en la televisión estadounidense en la cadena NBC en 1975. En ese momento, el nombre del late night era NBC’s Saturday Night. Desde su estreno el programa revolucionó la televisión de la época con su estilo de humor que combina la sátira, sketches y actuaciones de invitados especiales.

Por el programa han pasado diversas personalidades para participar en los sketches. Desde músicos hasta políticos. Entre las figuras que han pasado por el late night destacan Mick Jagger, Adam Sandler, Eddie Murphy, Sinnead O’Connor, Bill Murray, Donald Trump, Barack Obama y Hillary Clinton.

Saturday Night Live fue una de las primeras producciones en retomar su programación habitual tras la huelga de los guionistas junto a títulos como The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y The Late Show with Stephen Colbert.

Representación latina

La más reciente entrega, la número 49, contó con la participación de dos importantes personalidades latinas: el actor chileno Pedro Pascal y el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

En octubre, Bad Bunny debutó como presentador de uno de los episodios de Saturday Night Live. La participación del puertorriqueño fue especial porque parte de su intervención fue en español. Una apuesta arriesgada del programa dirigido a una audiencia norteamericana y, en su mayoría, angloparlante.

Durante el monologo del puertorriqueño, Pedro Pascal entró al juego como su traductor. El protagonista de The Last of Us hizo una supuesta mala traducción del mensaje del cantante al decir: “Tengo la suerte de estar aquí con mi actor favorito, Pedro Pascal”.

Bad Bunny's monologue! pic.twitter.com/BDT6WA9vTo — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) October 22, 2023

El monólogo inicial del llamado “conejo malo” concluyó también en español. Bad Bunny le mandó saludos a sus fanáticos y familiares que sintonizaban desde Puerto Rico. “Tenemos un espectáculo increíble para ustedes esta noche”, dijo. “Estoy aquí, así que quédate y ¡volveremos enseguida!”, agregó.

El episodio tuvo muchos momentos emblemáticos como, por ejemplo, cuando Lady Gaga apareció en pantalla para presentar en español el número musical del reguetonero. “Nueva York, Puerto Rico y todo el corillo… ¡Bad Bunny!”, anunció.

Otro momento destacado fue la aparición del legendario rockero y vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, quien participó en un sketch junto al puertorriqueño.

Esta no era la primera aparición de Bad Bunny en el programa. En 2021, el cantante puertorriqueño participó en el late night junto a Rosalía. Ambos interpretaron su tema “La noche de anoche”.

Por el programa también han pasado otras figuras latinas como Salma Hayek, Sofía Vergara, Ana de Armas, Oscar Isaac y Karol G.

