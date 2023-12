Tekashi 6ix9ine aventó al inodoro peluca y celular de Yailin la más viral

Luego de salir de la cárcel en West Palm Beach, Yailin la más viral y Tekashi 6ix9ine siguieron dando de qué hablar. Lo primero es que salieron a relucir más videos de las agresiones de ambos. Uno que había sido opacado por el de La Chivirika con un cuchillo en mano recientemente ha cobrado vida.

En el clip, que además ha sido uno de los videos recuperados del celular de Yailin la más viral, se puede ver al exponente de hip hop, Tekashi 69 aventando una peluca mandando una peluca al inodoro.

#ESCÁNDALO | ¡Impactante! 👀



Salen a la luz videos de cómo era la relación entre #Yailin y @6ix9ine.



La intérprete de “Narcisista” va siguiéndolo con la cámara de su celular, diciendo también que él le había aventado un teléfono horas antes. Al parecer, esto es una de las cosas que acostumbrado a hacer la pareja.

Según varios testigos, las agresiones han sido constantes de parte parte y, siempre, se han dejado grabar con sus teléfonos, como constancia de las mismas.

¿Qué prendió la polémica entre Yailin y Tekashi 6ix9ine?

Hace poco menos de una semana, Santiago Matías, conocido como Alofoke daba conocer que, Yailin la más viral estaba en una situación de emergencia. Colocó en su show de streaming unos audios donde la cantante nacida en República Dominicana estaba llorando pidiendo ayuda.

Supuestamente, Tekashi 69 la estaba violentando físicamente. Pero él no se quedó de manos cruzadas y arremetió publicando unos videos en su cuenta de Instagram. En los mismos, se podía ver a Georgina Lulú Guillermo Díaz, como se llama realmente la cantante golpeándolo y bastante alterada.

Inclusive, publicó el momento en que ella estaba siendo detenida por la policía. Yailin afirma que se estaba defendiendo, pues Tekashi 6ix9ine habría borrado los videos de pruebas de sus agresiones del celular de la cantante. También se dijo que él le había retenido el pasaporte.

Tekashi 69 envió a Yailin la más viral a la cárcel

Así fue como Yailin la más viral dio parar en una prisión del estado de Florida. Tanto Alofoke como Daniel Hernández, como se llama realmente el rapero, dejaron claro que pagaron la fianza ante las autoridades.

Posteriormente, se viralizó el video de Yailin la más viral en una corte de fianza donde se declaró inocente. Supuestamente, Tekashi no va a presentar cargos en contra de ella.

Sin embargo, de hacerlo, ella estaría en serios problemas. Perdería su estatus legal en Estados Unidos, el cual es de turista. Al parecer, Tekashi 6ix9ine la fue a buscar la cárcel y la dejó en un hotel.

Posteriormente, se viralizaron fotos de las fotos de la Chivirika en una ambulancia y luego en el hospital. Alofoke dijo hoy, que era posible que la pareja vuelva a estar junta.

Asegura que la cantante no tiene dinero y no tiene ninguna pertenencia de valor con ella. De momento no se sabe si ella sigue en el hospital o si estaría en algún otro lugar. Hasta el momento de cerrar esta nota, Santiago Matías dijo que una amiga, de nombre Camila, estaba junto a ella.

Así que habrá que esperar a ver si ella se devuelve a República Dominicana. Lo que se sabe de momento es que, la mamá de Yailin la más viral, Wanda Díaz está tomando medidas legales en contra de Tekashi 6ix9ine en República Dominicana.

Cattleya, la hija que tuvo Yailin con Anuel AA, está bajo el cuidado de su abuela. Sin embargo, pudiese perder la custodia misma. Yailin la más viral tendrá que presentarse el próximo 16 de enero ante las autoridades en Estados Unidos. De eso dependerá su estadía en el país y lo que suceda con ella.

