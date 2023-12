Tekashi69 expone videos de Yailin La Más Viral mientras lo amenaza con un cuchillo: “Tiene problemas mentales”

Lo que empezó como una historia de amor entre Yailin La Mas Viral y Tekashi 6ix9ine, se ha convertido en un cuento de terror, así lo dejó saber el rapero a través de sus redes sociales por medio de una serie de videos en los que expuso el presunto maltrato que habría vivido a manos de la influencer. Aquí te contamos lo que se sabe hasta el momento.

Desde su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de ‘Del Kilo’ expuso que a diferencia de los lujos, viajes y regalos costosos que habían mostrado, su relación estaba llena de golpes y amenazas por parte de la dominicana.

Tekashi 6ix9ine decidió sacar todo a la luz tras la publicación de una imagen que mostraba a Yailin con el rostro lleno de rasguños y golpes. Si bien ella se dejo ver desde el salon de belleza explicando que las imágenes fueron sacadas de contexto, horas más tarde se hizo pública una llamada que la también cantante hizo a un programa de radio implorando ayuda por el supuesto abuso de su novio.

El famoso no tardó en acudir a sus redes sociales para evidenciar lo que habría ocurrido. En los videos que compartió se ve a Yailin ser arrestada en la casa que compartía con él en Miami, Florida: “Es una mujer que necesita ayuda, es una mujer que necesita mucho amor. Yo estoy en probatoria, nunca voy a agredir a una mujer”.

Por si esto fuera poco, Tekashi añadió grabaciones de la creadora de contenido mientras patea sus coches de lujo, lo amenaza con un cuchillo y hasta termina por darle golpes con ayuda de un palo: “Yailin es una persona que está pasando por algo mental, desde que yo la conocí la he protegido. Nunca me he pasado con ella; la gente es muy odiosa, es como un tren para odiar a Tekashi”, dijo durante su live en Instagram.

“Yailin es una niña que tiene problemas mentales, depresión post parto y todavía la estoy defendiendo (…) Esto no es República Dominicana, aquí en Estados Unidos aunque tú no le pegues a la mujer, si ella dice: ‘Él me dio me pegó, tú vas a la cárcel, yo no tengo esposas en la mano”, finalizo.

