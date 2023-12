Foto de Yailin la más viral con golpes en la cara serían por accidente con Tekashi 6ix9ine

Los fans de Yailin la más viral andan sumamente preocupados, después de que se viralizara una foto de La Chivirika con sangre y fuertes heridas y golpes en la cara. Varios fueron los medios y las cuentas de Instagram que hicieron viral la imagen.

Por supuesto, seguidores se preocuparon sobre qué le había pasado a Yailin la más viral. Recordemos que, no es la primera vez que enfrentaría rumores de violencia doméstica con su pareja Tekashi 6ix9ine.

Varios medios de comunicación han revelado a la información que tienen, sobre estos supuestos golpes que tendría en el rostro Yailin la más viral en la cara. Sin embargo, aún no queda claro qué fue lo que sucedió.

¿Qué se sabe de las heridas de Yailin la más viral?

Molusco TV dijo que tenía información de lo que le había sucedido a Yailin la más viral, pero que, preferían no compartir nada en este momento.

“Nos ha llegado información de la causa, pero por ser demasiado delicada, esperaremos por confirmación“, dijeron.

Por otro lado, también dijeron que se trataría de unas heridas viejas de Yailin la más viral. Recordemos que, cuando surgió la polémica entre ella, Anuel AA y Tekashi 6ix9ine, el rapero ventiló unos supuestos golpes, que le habría provocado el intérprete de “Las Leyendas Nunca Mueren”. Esto, al “atropellarla” con una camioneta a dominicana.

Sin embargo, nunca se afirmó o se negó esta información por parte de los involucrados.

Supuestos mensajes de Yailin diciendo que tuvo accidente con Tekashi 6ix9ine

La misma Yailin la más viral salió en unos videos que también se han viralizado, hablando supuestamente sobre estos golpes.

“La razón es: yo pasé un accidente con Dani. Fue en la discoteca, salimos de discoteca, pero como eso no salió a la luz y todo fue algo chill para no preocupar y yo no dije nada“, agregó la intérprete de “Narcicista” y “Mia”.

Ciertamente, hace unas semanas estuvo en una discoteca con Tekashi 69. Mismo que se encuentra en República Dominicana, pues aún hasta donde se tiene conocimiento, no podía salir del país. Tiene un proceso legal abierto.

Otros problemas de Tekashi 6ix9ine por agresiones

Recordemos que los productores de Diamond la mafia, lo denunciaron por unos supuestos golpes que les dio. Esto, cuando estaban trabajando en el estudio con Yailin la más viral.

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine. Crédito: Grosby Group

Recordemos que, a través de unos videos de unas cámaras de seguridad, se vio a Tekashi 6ix9ine salir del lugar junto a otros hombres. En ese momento, se dijo que el cantante y exponente del Hip Hop había tenido un ataque de celos por Yailin la más viral.

Días después fue detenido en un hotel de La Vega, en República Dominicana. Daniel Hernández, como se llama realmente Tekashi, pasó unos días en prisión.

Después salió y le pidieron que se quedara en el país hasta que se tuviese una resolución de su caso. Su abogado, Félix Portas, hace días dijo que había logrado el permiso para que Tekashi 6ix9ine pudiese viajar de vuelta los Estados Unidos y cumplir con algunos compromisos laborales.

Hay que recordar también, que tiene un procedimiento de presentaciones con las autoridades de los Estados Unidos. Por otro lado, anunció que trae música nueva con .

Esta foto de la cantante de género urbano con heridas en el rostro vuelve a alertar sobre una posible estrategia de marketing por parte de Yailin la más viral y Tekashi 6ix9ine.

Esta no sería la primera vez, que ellos usarían noticias falsas para promocionar algún trabajo. Por lo pronto, habrá que esperar a ver si, por parte de alguno de los dos artistas, hay un comunicado oficial al respecto.

Hasta el momento de cierre de esta nota, la cuenta de Instagram de Yailin la más viral estaba desactivada.

