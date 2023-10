Filtran audios de Yailin La Más Viral hablando de Tekashi 6ix9ine con Diamond La Mafia

La cosa sigue empeorando para Tekashi 6ix9ine y Yailin la más viral. El día de ayer la Chivirika hizo un live en Instagram en la que negó violencia doméstica por parte del exponente de hip hop. Aseguró que está bien y sana.

En unos mensajes anteriores, Yailin trató de desligarse de las acusaciones de la golpiza que le dio supuestamente el cantante y otros compañeros de él a unos productores de Diamond La Mafia.

Justo en Molusco TV, el productor y artista dominicano ofreció una entrevista exclusiva. Por supuesto, dejaron claro de cuál es la situación actual de Tekashi 69 en la cárcel. También hablaron de los mensajes que publicó Yailin la más viral, como dando entender que nada pasó y que ella no tiene ni idea de esta violencia que denunciaron los productores.

Diamond La Mafia asegura tener evidencia de Yailin la más viral

Diamond La Mafia usó el canal de YouTube de Molusco TV para decir, de manera muy serena, que si a Yailin la más viral o en su defecto, a Tekashi 6ix9ine se les ocurre decir que la versión que los productores musicales contaron ante las autoridades y en las redes sociales no es cierta, él mismo va a mostrar evidencia de qué ella miente.

También de que la ex de Anuel AA sí estaba al tanto de que su “colaborador” estaba supuestamente molesto y teniendo un ataque de celos, entre otras cosas.

“Hay cosas que yo no puedo mostrar porque, si ya me están diciendo chota por todo lo que yo estoy diciendo, lo que estoy defendiendo, imagínate que yo me atreva a publicar cosas como conversaciones y cosas así. A la hora que ellos sigan desligándose de la situación o que le pongan un poquito de picante o la razón de por qué lo hizo, entonces, Yo vengo y te enseñaré las prueba pa’ que tú las subas y mandara todo… Ella. Notas de voz, conversaciones, y todo, todo en general”, dije uno de los denunciantes.

¿Por qué Diamond La Mafia mostraría pruebas en contra de Yailin la más viral?

Esto surge ante el señalamiento que está haciendo la defensa de Tekashi 6ix9ine y el recurso que pidieron utilizar en un juzgado el día de hoy en República Dominicana.

Supuestamente, los productores musicales de Diamond La Mafia que estaban trabajando con Yailin la más viral en el estudio, habrían tenido armas. Este el alegato que dan ante la golpiza que supuestamente le dio el rapero a los productores.

Tekashi 6ix9ine y sus compañeros dicen que solo se defendieron de los productores. Recordemos que Diamond La Mafia hizo público también los videos de las cámaras de seguridad, donde se ve al cantante llegar a al estudio y después salir corriendo.

También hay imágenes virales de los productores mostrando golpes y sangre en la cara.

¿Qué dicen los audios de Yailin la más viral sobre Tekashi 6ix9ine?

Aunque Diamond La Mafia haya dicho que no va a “lanzar a la calle” a Yailin la más viral, no es el único involucrado en esto. Ya se filtró parte de esos audios y de las conversaciones que tuvo la intérprete de “Narcisista” con los productores que estaban en el estudio.

En parte de los audios que se dieron a conocer a través de las redes sociales y que, además, son de muy mala calidad, se puede entender alguna de las cosas que dice una mujer. Misma que señalan de ser Yailin.

“Mira mi amiga fue a buscarme. Me fui y apareció aquí. Normal. Mira no, que yo tengo una cuenta nueva. Yo no tengo ni Instagram aquí. Mira, tírame una foto… Yo le hubiese dicho a él que no estaba ahí”.

Sin embargo, Diamond La Mafia fue enfático al asegurar en Molusco TV que él tiene pruebas contundentes. Asegura que, si ellos cambian la versión, quedarían muy mal ante la opinión pública porque puede contrarrestar esa posición.

Niegan la libertad a Tekashi 6ix9ine en República Dominicana

Lo cierto es que, a Tekashi 6ix9ine le fue negado este recurso que usaron sus abogados en el juzgado el día de hoy. Las autoridades de República Dominicana le negaron entonces la libertad. Así que, se fue de regreso a la cárcel.

No sin antes recibir el apoyo de alguno de sus fanáticos, quienes se apostaron a las afueras del juzgado y de la prisión en la que se encuentra.

Se puede saber, de manera extraoficial, que se estaría fraguando una indemnización económica por parte del artista hacia los productores musicales con los que estaba trabajando Yailin la más viral.

Jordi Martin dice que Yailin la más viral está embarazada de Tekashi 6ix9ine

Mientras todo esto sucede en República Dominicana, el reportero no Estrella del show de Univision “El Gordo Y La Flaca”, Jordi Martín, lanzaba o bombazo supremo.

Yailin la más viral está embarazada de Tekashi69. Además, aseguró que no tendría sentido alguno que la cantante de República Dominicana negar a esta información, pues el embarazo pudiese llegar a notarse de un momento a otro.

Yailin La Más Viral y Anuel AA esperando a Cattleya. Foto: The Grosby Group. Crédito: Backgrid. | Grosby Group

Fiel al estilo de del paparazzi, seguramente estará dando información de primera mano en los siguientes días. Por lo pronto y hasta el momento de cierre de esta nota, ni Tekashi 6ix9ine, ni Yailin la más viral, ni alguno de sus voceros, han emitido comunicado alguno para afirmar o negar esta información.

