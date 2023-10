República Dominicana niega libertad a Tekashi 6ix9ine. Lo devuelven a la cárcel

El rapero Tekashi 6ix9ine se va a quedar un tiempo más en la cárcel o al menos eso parece. Esto, después de que la jueza de nombre Argelia García le negara la libertad al exponente de Hip Hop. De inmediato, fue vuelto a poner tras las rejas.

Habla con la jueza Tekashi, dice que le estaban pidiendo dinero. — ¿Qué opinan INFO @reconocidoscibao pic.twitter.com/z3hHTOAl0d — RECONOCIDOS.NET (@Reconocidosnet) October 17, 2023

En una sesión en un juzgado en República Dominicana, se pudo ver a Daniel Hernández, conocido comúnmente como Tekashi 6ix9ine,con una ropa un poco más seria de lo que lo acostumbramos a ver de él. También sin su particular cabellera de colores.

En un video compartido en las redes sociales, se puede apreciar cómo la pareja de Yailin la más viral, le explica a la jueza en República Dominicana cómo fue apresado hace unos días en el hotel Balcones del Atlántico.

Tekashi 6ix9ine habría golpeado a productores de Yailin la más viral

Esto, después de que fuese denunciado por Nelson Alfonso Hilario García y Cristian Anthony Rojas Solis de haberlos agredido y golpeado al punto, de sacarles sangre en el rostro y fracturarle algunas partes de su cuerpo.

Estos son los productores que trabajaban para Diamond La Mafia. Otro productor y artista con el que estaba Yailin la más viral trabajando en un estudio.

Yailin La Más Viral niega golpiza de Tekashi 6ix9ine

Todo parece indicar que esto fue producto de un ataque de celos de Tekashi 6ix9ine, o al menos, eso es lo que han dicho los productores durante sus declaraciones ante las autoridades.

El día de ayer, la intérprete de “Narcisista” dijo que ella no había sido víctima de agresión física por parte de Tekashi 69. También que se encontraba bien trabajando en música nueva.

¿Tekashi 6ix9ine tendría que pagar para evitar la cárcel?

Supuestamente, iniciaron una negociación económica entre los abogados de Tekashi y de los productores. Muchos hablan de $10,000,000 millones de dólares americanos.

Ciertamente, eso es algo que ni siquiera se manejó en el juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard. Así que, evidentemente y si esa es la cifra real, pues sería en pesos dominicanos. Lo que representa casi $200,000 dólares americanos.

Sin embargo, esto no se ha terminado de concretar Aún. Ante la negación del recurso que presentó la representación legal del rapero, la jueza decidió no darle la libertad. En varios videos que se han compartido en las redes sociales, se ve entonces cuando sale del juzgado hacia la prisión temporal en la que se encuentra.

Tekashi 6ix9ine feliz del trato que ha tenido en República Dominicana pic.twitter.com/zNX7VrhPDz — KPININI (@kpininimemes) October 17, 2023

Jordi Martin asegura que Yailin y Tekashi se convertirán en padres

Muchos fans han ido a las afueras de los sitios donde ha trasladado el artista norteamericano. Esto, para mostrarle su apoyo. Mientras todo sucedía en República Dominicana, se daba una información sobre la Chivirika.

Rapero Tekashi 6ix9ine y Yailin ‘La Más Viral’. Foto: Getty Images/Cortesía. Crédito: Cortesía | Getty Images

Jordi Martin, reportero español de El Gordo y La Flaca, show de Univision, aseguró que Yailin la más viral se encuentra embarazada de Tekashi 6ix9ine.

Dice que ella ir a no ha desmentido esta información, pues asegura que no tendría sentido, ya que el embarazo está avanzando. Recordemos que hace unos meses, Yailin la más viral despidió a quien era su mánager hasta hace no mucho. Así que, hasta el momento de cierre de esta nota, yos intentos de tratar de comunicarnos con una fuente directa a la dominicana, han sido básicamente imposibles.

El único vocero que tienen hasta este momento, al menos que se conozca de manera pública, es el abogado que supuestamente ya divorció a Yailin y a Anuel AA.

De ser cierto que Yailin la más viral está esperando un bebé, este sería el segundo para ambos. La primera hija de la dominicana nació hace menos de un año. La misma ha sido una fuente de inspiración para la cantante de género urbano.

Sigue leyendo:

·Tekashi 6ix9ine pudiese pasar 5 años en prisión y Yailin La Más Viral hasta tener problemas legales

·Yailin La Más Viral podría perder custodia de hija con Anuel AA por pelea con Tekashi 6ix9ine

·Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine: ¿separación o marketing?