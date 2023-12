Veljko Paunovic explicó las razones de su salida de las Chivas de Guadalajara

El director técnico Veljko Paunovic publicó este lunes en sus redes sociales una emotiva carta con la que se despidió de las Chivas de Guadalajara y en la que explicó las razones que lo llevaron a tomar la decisión de poner fin a su relación con el Rebaño Sagrado, equipo que confirmó días atrás la salida del entrenador serbio.

Después de la eliminación de las Chivas en los cuartos de final de la Liguilla del torneo Apertura 2023 a manos de los Pumas de la UNAM (con global de 3-1) el estratega mostró su deseo de seguir al frente de las Chivas con los que llegó a la final del torneo previo en el que cayó en la instancia decisiva a manos de los Tigres de la UANL. Sin embargo, su postura terminó cambiando.

Este fin de semana se confirmó la salida de Paunovic y se conoció que las Chivas tienen todo bien adelantado para que el argentino Fernando Gago asuma las riendas del Rebaño Sagrado de cara al torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Pero este lunes el serbio quiso despedirse del cuadro de Guadalajara con una emotiva carta en sus redes sociales.

View this post on Instagram A post shared by Veljko Paunovic (@veljko_paunovic) La publicación en la cuenta personal de Veljko Paunovic en Instagram con la que se despidió de las Chivas de Guadalajara.

“Siempre he creído que hay que saber respetar los procesos y cerrar los ciclos en su momento. Así que después del partido de vuelta de los cuartos de final, lo analicé y sentí que era el momento de cerrar este capítulo y así se lo comuniqué al club unos días después. Traté de ser honesto en mi análisis sobre lo que el club necesita y lo que puedo ofrecer”, aseguró Paunovic.

El director técnico serbio, que se marcha con un saldo de 18 victorias, siete empates y nueve derrotas entre los dos torneos que estuvo al frente de las Chivas, reconoció que le dice adiós al Rebaño Sagrado orgulloso de lo conseguido durante su paso por el club.

“No es nada fácil gestionar el momento de una despedida y por lo tanto me es sumamente difícil hacerlo. Quiero que sepan que el camino que recorrimos juntos durante todo el año ha sido un reto fantástico y del cual me siento muy orgulloso de haber sido parte”, prosiguió Paonovic, quien durante un momento del Apertura 2023 fue vinculado a rumores sobre su posible salida.

El serbio Veljko Paunovic todavía no ha revelado los planes que tiene para seguir con su carrera luego de su salida de las Chivas de Guadalajara. (ULISES RUIZ/AFP via Getty Images)

Durante su despedida Veljko Paunovic no dejó pasar el recuerdo de lo que fue la final perdida ante los Tigres de la UANL: “Estuvimos muy cerca de levantar esa copa que tanto anhelamos. No se logró, pero una cosa les prometo, he dado todo de mi parte para devolverle a las Chivas lo que se merece, que es alcanzar la gloria mediante un título”.

“Lamentaré el resto de mi vida que esto último se nos escapó de las manos y me siento responsable de eso”, prosiguió el entrenador serbio quien hace unos meses fue vinculado con rumores para marcharse a LaLiga española con el Almería.

