Cuauhtémoc Blanco y su molesta reacción sobre los jugadores de Tigres de la UANL

El Club América, después de varios años de fracasos y duras caídas, consiguió el campeonato del Apertura 2023. Los dirigidos por André Jardine se alzaron con el campeonato en medio de la confianza de los futbolistas de Tigres de la UANL. Pero estas actitudes fueron cuestionadas por Cuauhtémoc Blanco.

André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán fueron los blancos principales de las críticas de Cuauhtémoc Blanco. En primer lugar, el exfutbolista de la selección mexicana cuestionó las actitudes del guardameta del conjunto felino.

Nahuel Guzmán es un polémico arquero que constantemente es señalado por sus provocaciones dentro del campo a sus contrincantes.

Por cierto, alguien sabe si sigue haciendo berrinche Nahuel Guzmán? 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/MDWlYFMCo7 — 🦅 GIO 🦅 (@gioo_007) December 18, 2023

“Igual que el portero (Nahuel Guzmán), ni me acuerdo como se llama. Le voy a decir que es un payaso, les encanta ser protagonistas, yo voy a defender siempre al americanismo. Creo que se pasan en sus declaraciones”, dijo Cuauhtémoc en unas declaraciones difundidas por ABC Deportes.

Al ser cuestionado sobre las razones por las que considera que el guardameta argentino es un “payaso”, Cuauhtémoc Blanco se basó en la necesidad del arquero de ser protagonista por temas alejados del rendimiento futbolístico. “Por qué le gusta ser protagonista, hasta se ve mal, se ve muy mal”, explicó.

#LigaMX | Cuauhtémoc Blanco, leyenda del Club América, criticó a Nahuel Guzmán por su manera de actuar durante la final de liga, además de alabar el buen trabajo de tanto los Tigres como los Rayados como institución.



📹 @erickrdzgol#ABCDeportes | 📻 92.1 FM y 660 AM pic.twitter.com/QWtirNmur7 — ABC Deportes Mty (@abcdeportesmty) December 18, 2023

André-Pierre Gignac también fue criticado por Cuauhtémoc

Por otra parte, el exdelantero de la selección mexicana criticó las declaraciones previas de André-Pierre Gignac sobre el partido. El delantero francés esperaba que el partido de vuelta se inclinara hacia los intereses felinos y que se “cayera” la fiesta de despedida de Miguel Layún.

“Es un buen jugador. No me gusta que ofenda a un compañero del América (…) Es un gran futbolista, pero no puede ofender a un jugador del América, me entere de las declaraciones que hizo sobre Miguel, calladito te ves más bonito”, argumentó.

¿Qué dijo André-Pierre Gignac?

A través de la plataforma de Twitch, André-Pierre Gignac mantuvo una conversación en directo con Oribe Peralta y Chicharito hernández. Los futbolistas mexicanos esperaban que el Club América se llevara el campeonato para darle una gran despedida a Miguel Layún, futbolista azulcrema que se retiró tras la final. Gignac tenía otros intereses personales.

“Cual chingón hermano, no se va a dar, no manches. Yo no lo puedo pensar, que él lo piense está bien. Perdón Miguel (Layún), pero mejor para mí que te vayas por la puerta de atrás, tuviste una carrera increíble, jugaste en Europa, Sevilla, Porto, hiciste una linda carrera, pero este año nosotros tenemos la ilusión del bicampeonato”, dijo el goleador francés.

La advertencia de Gignac a Layún hace unas semanas pic.twitter.com/1UKvmRIOG0 — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) December 17, 2023

