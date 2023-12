Leonardo, hijo de Andrés García, no se rinde y da alentador mensaje tras ser echado de penthouse

Leonardo, uno de los hijos del fallecido Andrés García, ha dado muchísimo de qué hablar en los últimos días luego de que fuera echado del penthouse en el que habitaba y que se ubica en la Ciudad de México.

A pesar de que todo parecía perdido para Leonardo, el joven actor aseguró que el caso ha dado un giro drástico y que muy pronto podría recibir noticias alentadoras sobre su patrimonio.

“Hemos avanzado mucho, al día de hoy con certeza les digo que está haciendo acusada la inmobiliaria y sus dueños por delitos cometidos por gente responsable de la obra. Esto significa que lo que he sostenido desde un principio es completamente real y no dicho por mí nada más, sino por la Fiscalía de la Ciudad de México, que está acusando a los responsables de las obras de Tennyson por estos hechos que han pasado”, comentó Leonardo García en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Hay que recordar que el actor, quien ha encabezado varias movilizaciones para exigir justicia, fue desalojado de su casa por una presunta deuda de $5 millones de pesos, sin embargo, él en todo momento ha defendido su inocencia.

“En los próximos días, con todos los datos, copias y los informes de mi denuncia, acudiré a diferentes medios nacionales para presentar la red de vínculos. Agradezco el apoyo de la sociedad y les pido, por favor, que no desistamos. Firmes y que siga la lucha por nuestros derechos. Y no solamente soy yo el que está en este problema, tristemente hay muchas personas, y no lo vamos a permitir”, concluyó en su video.

Los problemas para Leonardo García comenzaron porque solo ha liquidado el 65% del valor del inmueble, pero él argumenta que nunca nadie le respondió por las anomalías que presentaba su apartamento y en las que él tuvo que invertir una fuerte suma de dinero para hacerlo habitable.

