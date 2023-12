Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este martes 19 de diciembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Becky G: 288,831 Likes

Becky G (@iambeckyg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 37,883,172 seguidores. La artista es popular por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Becky G publicó una foto que cosechó 288,831 me gusta. “Bien happiiii con my merch • available now shop.iambeckyg.com”, escribió en su publicación.

2- Aracely Arambula: 137,945 Likes

Seguido de Becky G llega Aracely Arambula (@aracelyarambula), que es una de las personalidades también con más seguidores en Instagram. La actriz y cantante cuenta con más de 6,762,714 personas que la siguen día a día. Esta vez, en su publicación ha obtenido 137,945 likes de su comunidad. “Un bendito 18 de Dic llegaste mi corazón bello !!! Y si te esperaba con TODO EL AMOR !!! Y ahora el AMOR es más fuerte y grande en cada momento. Agradezco a DIOS que me hayas elegido como mamá FELICES 15 !!! Mi cielo bello mi corazón y mi vida siempre para ti todo lo que hago lo dedico con todo mi ser para ustedes para ti y para tu hermano tu compañero de vida los AMO gracias por existir !!!!!!!!! Que tus 15 estén llenos de maravillosos momentos!!! de mucha Alegría amor del bueno y grandes y verdaderas amistades y de tu FAMILIA QUE TE AMA TANTO !!! Siempre por ti y para ti INFINITAS BENDICIONES MI NIÑO BELLO !!! Y GRACIAS #Arafamilia hermosa por este video tan especial que me hizo emocionarme muchiiiisimo hasta las lágrimas felizmente por tantos momentos divinos GRACIAS Y HAPPY BIRTHDAY A MI PRINCIPE DANI !!!!!!!!!!!!!”, escribió esta aclamada instagramer en su publicación.

3- Jacky Bracamontes: 17,948 Likes

La actriz Jacky Bracamontes (@jackybrv) tambiénsuele causar éxito en Instagram cada vez que publica en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 8,626,682 followers. En su última publicación, Jacky Bracamontes ha conseguido un total de 17,948 likes desus followers. Esto fue lo que publicó: “Martes de… AUUUUCHHHH!!!! @mft07” y puedes verla justo debajo.

4- Thalia: 15,506 Likes

Thalia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 21,219,745 seguidores. En su cuenta (@thalia), la artista es famosa por postear fotos y videos de su vida personal y profesional. En su última publicación recogió 15,506 likes. “¡Hola bellezas! Ya ando en MODO NAVIDAD Y pues me he puesto este vestido de “arbolito” Se animan a decorarlo conmigo??? Sean creativosssss Estaré compartiendo mis favoritos en stories¡Gracias @joseperea_designer por hacerme este vestido ideal para celebrar Navidad! #FelizNavidad”, escribió en ella.

5- Raúl de Molina: 6,820 Likes

Por último, echamos el cierre a este ranking con Raúl de Molina, el presentador de televisión con una comunidad de 1,677,543 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@rauldemolina) por supuesto que provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 6,820 me gusta. “Getting ready for Christmas”, escribió el instagramer.

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

