Naomi Watts se une al elenco de la película “Emmanuelle”

La actriz británica Naomi Watts dio a conocer que participa en la película “Emmanuelle”, una nueva versión de la cinta de 1974 que causó polémica por su contenido erótico y que lanzó a la fama a Sylvia Kristel. El nuevo proyecto fue dirigido por Audrey Diwan.

El filme está basado en la novela de 1967 escrita por Emmanuelle Arsan, que trata acerca de las fantasías de una bella mujer. El guión de esta nueva versión fue escrito por la propia Diwan, junto con Rebecca Zlotowski. Watts dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que actúa en la cinta, aunque no reveló el personaje que interpreta.

“Emmanuelle” es protagonizada por la actriz Noémie Merlant, conocida por películas como “Portrait Of a Lady On Fire” (que compitió por la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2019), “A Good Man” y “Tár”. En el elenco también destacan Anthony Wong, Chacha Huang, Jamie Campbell Bower y Will Sharpe.

Diwan publicó en su cuenta de esa red social una fotografía que muestra a Merlant recostada en una cama, y la complementó con el siguiente mensaje: “El rodaje acaba de terminar. Aquí está la primera imagen que quería compartir. La gran Noémie Merlant interpretando a Emmanuelle”.

Antes de este trabajo Naomi protagonizó la película “Goodnight Mommy”, estrenada en 2022 y que obtuvo críticas encontradas. La actriz también forma parte del elenco de la segunda temporada de la serie “Feud”, con el título de “Capote vs The Swans”, que se estrenará en la plataforma Hulu el 31 de enero de 2024. Ella comparte créditos con Demi Moore, Molly Ringwald, Diane Lane, Calista Flockhart y Chloe Sevigny.

Sigue leyendo: